Piecas reizes uzbraukt Everestā – ar divu latviešu dalību sākas “Tour de France”

31 gadu vecajam Skujiņam šis būs piektais “Tour de France” starts un šajā rādītājā viņš kļuvis par Latvijas rekordistu, aiz muguras ar četriem sartiem atstājot Arvi Piziku. Savukārt 27 gadus vecajam Neilandam būs otrā Francijas tūres pieredze. Abiem latviešiem savās komandās vairāk būs jārūpējas par līderu labsajūtu, taču noteikti abi tiks pie iespējas pacīnīties par ātrāvienu, uzvaru vai augstu vietu kādā atsevišķā posmā. Tādi mēģinājumi bijuši katrā no iepriekšējo startu reizēm un līdzjutējiem labā atmiņā vēl ir Skujiņa pirms diviem gadiem izcīnītā otrā vieta astotajā posmā.

Piecas ar pusi reizes uzbraukt Everestā

Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ pērn Kopenhāgenā iecerētais “Tour de France” starts tika pācelts uz šo gadu un pirmo reizi vēsturē Francijas tūres stundas un sekundes tiks skaitītas arī Dānijas ceļos. Finišs, kā ierasts, būs Elizejas laukos Parīzē, kur riteņbraucēji tiks sagaidīti 24. jūlijā. Pēc pirmajiem trīs posmiem Dānijā sekos viena atpūtas diena, kas nepieciešama loģistikas dēļ. Tieši tādēļ šogad veicamā 3348 kilometrus garā distance ir īsākā pēdējo divdesmit gadu laikā. Tas gan nenozīmē, ka vieglāka, jo sportistus gaida sarežģīti kalnu posmi Alpos un Pirenejos. Kopējais pievaramo augstuma metru skaits pārsniedz 48 tūkstošus. Matemātiski tas ir kā piecas ar pusi reizes no jūras līmeņa uzbraukt Everestā. Sarežģītākais būs 11. posms no Albērvilas uz Kol de Graņjonu, kurā sportisti pieveiks 4692 metrus ar diviem augstākās kategorijas kāpumiem posma beigu daļā. Kā ierasts, kopvērtējuma uzvarētāja cīņa izšķirsies tieši kalnu posmos un šoreiz kā noteicošie tiek prognozēti 15., 16. un 17. posms.

Uzvarēt kaut viena posmā

Tā var raksturot Latvijas riteņbraucēju komandu, attiecīgi “Trek-Segafredo” un “Israel Premier Tech”, komandu mērķus šajā Francijas tūrē. Divkārt patīkami būtu, ja ko tādu izdotos paveikt Skujiņam vai Neilandam, tomēr uzsvari abās komandās būs uz citiem braucējiem.

“Trek-Segafredo” nometnē Skujiņam ir izcila melnā darba darītāja slava un arī šoreiz Toms vispirms metīsies palīgā komandas līderiem. Pirmajos trīs līdzenuma posmos Dānijā par galveno uzdevumu kļūs dāņa Madsa Pedersena nogādāšana grupas galvgalī. Kas zina, varbūt viņam izdodas izcīnīt uzvaru kādā sprinta finišā savā dzimtenē, kas būtu liels notikums Dānijā un arīdzan “Trek-Segafredo” komandā. Pēc tam komandas līdera statusu ieņems strauji progresējošais Džulio Čikone vai pieredzējušais Bauke Mollema. Viņi tiek uzskatīti kā reālākie pretendenti uz iespēju cīnīties par uzvarām atsevišķos posmos. Taču noteikti būs tādas dienas, kad atrāvienā dosies citi un viņu vidū būs arī Skujiņš. Tā būs iespēja!

Bez lielām izredzēm uz augstu vietu kopvērtējumā, taču ambīcijām atsevišķos posmos “Tour de France” sāk “Israel Premier Tech” komanda. Šķiet, ka līdera gods pašlaik pienākas Jakobam Fuglsangam, kurš nesenajā Šveices tūrē izcīnīja trešo vietu un galvenais palīgs šī panākuma kaldināšanā bija Neilands. Tiesa, citās sacensībās pedējā laikā veiksmīgi startējis Maikls Vudss, tāpēc “pirmās vijoles” loma vēl nav noteikta. Tas gan nekādi nemaina Neilanda uzdevumus palīdzēt komandas līderiem un gaidīt brīžus, kad tiks dota atļauja kādā atrāvienā doties pašam.

Pogačars vai Rogličs

“Tour de France” piedalās pāris simti riteņbraucēju, ir jānobrauc tūkstošiem kilometru, tomēr pavisam šaurs ir to sportistu loks, kuri varētu Parīzi sasniegt kā tūres uzvarētāji. Par galveno favorītu tiek uzskatīts pašreizējais “Tour de France” čempions slovēnis Tadejs Pogačars no “UAE Team Emirates”. Viņš pirms došanās uz Franciju iesildījās ar uzvaru “Tour de Slovenia” un bijis dominējošs sezonas pirmajā pusē. Kā reālākais konkurents un vienīgais, kas varēt mest izaicinājumu, tiek minēts viņa tautietis Primožs Rogličs no “Jumbo Visma” komandas. Kā nākamie - Rogliča komandas biedrs Jonas Vingegārds un kolumbietis Daniels Matinezs no “Ineos” komandas. Lielākā daļa riteņbraukšanas speciālistu paredz, ka uzvarētājs būs no Slovēnijas. Sportisko rezultātu noskaidrošanā ietekmi joprojām var atstāt Covid-19 vīruss. Vairāki poztīvi testi tikai atklāti Šveices velobraucienā un šiem sportistiem sacensības bija jāpamet. Līdzīgi noteikumi ir arī “Tour de France”, taču citi ierobežojumi nebūs un trases malās atkal būs simtiem tūkstoši līdzjutēju.