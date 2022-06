Ostapenko cieš zaudējumu Īstbornas "WTA 500" turnīra vienspēļu finālā

Pērnā gada Īstbornas turnīra čempione Ostapenko, kura WTA rangā ieņem 14.vietu un turnīrā izsēta ar astoto numuru, ar 3-6, 2-6 piekāpās Čehijas tenisistei Petrai Kvitovai (WTA 31.), kura sacensībās izsēta ar 14.numuru.

Kamēr Kvitova savu pirmo serves geimu vinnēja "sausā", Ostapenko deva pretiniecei divas pēc kārtas breikbumbas, atspēlējot tikai vienu un pretiniecei tūlīt panākot 3-0 savā labā.

Kaut arī seta turpinājumā Ostapenko deva pretiniecei vēl sešas breika iespējas, vienmēr tās tika atspēlētas. Savukārt Kvitova servēja pārliecinoši, nevienu breikbumbu nedodot un setu beidzot ar "sausā" uzvarētu geimu - 6-3.

Otro setu Latvijas tenisiste sāka ar uzvarētu savas serves geimu, ar to pašu atbildot arī čehietei.

Trešajā geimā Kvitova vēlreiz uzvarēja geimu, servējot Ostapenko, bet ceturtais izvērtās par garāko spēlē. Geims ilga 20 izspēles, un Ostapenko tajā bija piecas breikbumbas, nevienu no tām neizmantojot, - 3-1 čehietes labā.

Pēc Ostapenko sitiena tīklā čehiete panāca 4-1, bet nākamo geimu, kura sākumā vadībā izvirzījās Ostapenko, pabeidza ar vairākām netveramām servēm pēc kārtas.

Septītajā geimā Ostapenko, kaut arī deva pretiniecei vienu breikbumbu, ieservēja netveramu otro servi un panāca 2-5.

Tomēr nākamais geims kļuva par pēdējo spēlē, par turnīra uzvarētāju kļūstot Čehijas tenisistei.

Iekļūšana finālā Latvijas tenisistei deva 305 pasaules ranga punktus.

Kvitova labāk servēja, izpildot vairāk netveramu servju (7:5) un mazāk pieļaujot dubultkļūdu (1:4).

Viņa bija labāka arī visos pārējos galvenajos statistikas rādītājos, realizējot trīs no 11 breikbumbām un nevienā no pieciem gadījumiem neļaujot to izdarīt Ostapenko.

Latvijas tenisiste svinēja uzvaru 51 no 123 izspēlēm.

Viņai sestdien jāpiedalās vēl vienā finālā. Kopā ar ukrainieti Ļudmilu Kičenoku viņa tiksies ar internacionālo duetu, kurā spēlē serbiete Aleksandra Kruniča un poliete Magda Linete.

Abas tenisistes līdz šim bija tikušās astoņas reizes, abām izcīnot pa četrām uzvarām savstarpējos mačos. Pēdējā tikšanās reizē, kas bija Dubaijas "WTA 500" turnīra ceturtdaļfinālā, pārāka bija bijusi Latvijas tenisiste.

Latvijas tenisiste bija brīva no pirmās kārtas, otrajā ar 6-4, 6-4 pārspēja Austrālijas tenisisti Ajlu Tomļanoviču (WTA 45.) un trešajā kārtā guva uzvaru pār amerikānieti Medisonu Kīzu (WTA 24.), pretiniecei cīņu neturpinot pēc pirmā seta, kurā ar 6-3 uzvarēja Ostapenko. Ceturtdaļfinālā Latvijas tenisiste ar 6-3, 6-2 pieveica ukrainieti Anhelinu Kaļiņinu (WTA 36.) un pusfinālā ar 6-2, 6-2 pārspēja ranga 26.pozīcijā esošo Kamilu Džordži.

Kvitova, kura arī bija brīva no pirmās kārtas, otrajā ar 6-1, 7-6 (7:1) uzvarēja horvātieti Donnu Vekiču (WTA 93.), bet turpinājumā ar 5-7, 6-0, 7-5 bija pārāka pār Lielbritānijas tenisisti Keitiju Bulteru (WTA 127.). Ceturtdaļfinālā čehiete ar 6-3, 6-4 pārspēja vēl vienu Lielbritānijas pārstāvi Herietu Dārtu (WTA 103.) un pusfinālā ar 7-6 (7:5) uzvarēja Beatrisi Hadadžu-Maju (WTA 29.) no Brazīlijas.

Ostapenko pagājušajā nedēļā startēja Birmingemas "WTA 250" turnīrā, kurā piedzīvoja neveiksmi otrajā kārtā. Sezonas veiksmīgākajā nogrieznī ziemā Ostapenko uzvarēja deviņos mačos pēc kārtas un kļuva par Dubaijas "WTA 500" sērijas turnīra čempioni.

Ostapenko šosezon uzvarējusi 19 no 30 spēlēm, kamēr pretiniece kā uzvarētāja kortu atstājusi 14 no 27 mačiem.

Turnīrs Īstbornā norisināsies līdz nedēļas beigām, un šīs ir pēdējās sacensības pirms Vimbldonas čempionāta.