Samoilovs/Šmēdiņš turpina cīņu par vietu "King of the Court" turnīra ceturtdaļfinālā

Latvijas duets savas grupas pirmajā kārtā spēkojās ar spāņiem Adrianu Gaviru/Alehandro Vertu, francūžiem Kvinsiju Ajē/Kalvinu Ajē, Nīderlandes un Vācijas pāri Leons Luini/Robins Sova un šveiciešiem Marko Kratigeru/Florianu Brēru.

Pirmajā kārtā labākie ar desmit punktiem bija Luini/Sova, bet otrie ar deviņiem punktiem bija francūži. Septiņus punktus sakrāja Šveices duets, trīs punktus guva spāņi, kamēr Samoilovs/Šmēdiņš pie punktiem netika un maču neturpināja.

Savukārt izslēgšanas kārtas pirmajā mačā Samoilovs un Šmēdiņš sāka pārliecinoši, gūstot četrus punktus pēc kārtas, un līdz mača izskaņai sakrāja 12 punktus, ieņemot pirmo vietu.

Izslēgšanas kārtas otrais mačs, kurā tiks noskaidrotas vienības, kas nodrošinās vietu ceturtdaļfinālā, paredzēts sestdien.

Šajā turnīrā sieviešu konkurencē sacenšas arī Anastasija Kravčenoka pārī ar Vācijas pludmales volejbolisti Kiru Valkenhorstu. Viņas nodrošināja vietu ceturtdaļfinālā, ieņemot otro vietu D apakšgrupas mačā.

"King of the Court" turnīra formāts ir pavisam atšķirīgs no ierastās izspēles kārtības pludmales volejbola turnīros.

Sacensības sākas ar kvalifikāciju, seko grupu turnīrs, pusfināli ar desmit komandu līdzdalību un piecu komandu fināls.

Katrā no turnīra fāzēm dueti tiek sadalīti grupās pa pieci un trim ir vieta trešajā kārtā. Pāri spēlē 15 minūšu maču, kurā laukumu pamet punktu zaudējušie.

Duets, kas ieguva punktu pēdējā izspēlē, turpina spēlēt laukumā līdz zaudē punktu. Spēles laukuma viena puse tiek dēvēta par "karaļa" pusi.

Šajā pusē spēlējošais duets uzņem servi, tādējādi iegūstot nelielu priekšrocību. Pēc 15 minūtēm tiek apkopoti pāru gūtie punkti un vismazāk punktus nopelnījušie nesasniedz nākamo kārtu.