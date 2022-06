Portugāle un Spānija svin uzvaras UEFA Nāciju līgā

Portugāle Lisabonā ar 2:0 (2:0) uzvarēja Čehiju.

Spēles 33.minūtē pēc Bernārdu Silvas piespēles Žuāu Kansēlu ielauzās soda laukumā un, sitot ar pēdas virspusi, raidīja bumbu mērķī. Piecas minūtes vēlāk pēc vēl vienas Silvs piespēles Gonsālu Gedešs atbrīvojās no pretinieku aizsarga un netraucēts panāca 2:0.

Tikmēr Spānija Ženēvā ar rezultātu 1:0 (1:0) uzvarēja Šveici.

Vienīgie vārti tika gūti mača 13.minūtē, kad šveicieši neizmantoja iespēju izraidīt bumbu tālāk no soda laukuma un iekrita aizsardzībā, kas Markusam Ļorentem ļāva izdarīt piespēli uz vārtu priekšu, no kurienes bumbu vārtos ievirzīja Pavlo Sarabija.

A2 grupā pēc trīs spēlēm Portugālei ir septiņi punkti, Spānija guvusi četrus, Čehija - trīs, bet Šveice - vienu.

B līgā jeb pēc spēka otrajā līmenī Serbija izbraukumā ar 1:0 (1:0) uzvarēja Zviedriju.

Arī Solnā notikušajā cīņā tika gūti vieni vārti. Serbi uzvaru nodrošināja, pateicoties pirmā puslaika kompensācijas laika trešajā minūtē Lukas Joviča precīzajam raidījumam no tuvas distances pēc stūra sitiena.

Otrā B4 grupas spēlē Norvēģija mājās cīnījās neizšķirti 0:0 (0:0) ar Slovēniju, kas pēdējo pusstundu bija desmit vīru sastāvā, jo sarkano kartīti 63.minūtē saņēma Miha Blažičs.

Šajā grupā pēc trīs kārtām pirmā ar septiņiem punktiem ir Norvēģija, sešus punktus guvusi Serbija, trīs punkti ir Zviedrijai un viens - Slovēnijai.

Nāciju līgā grupu uzvarētājas nākamajā sezonā nopelna iespēju spēlēt augstākā grupā. Proti, komanda, kas uzvar kādā no C grupām, tiek pie iespējas startēt kādā no B grupām, savukārt B grupu uzvarētājas nākamajā sezonā spēkojas A grupās. C grupas vājākās komandas tiekas izslēgšanas cīņās, lai noskaidrotu divas vienības, kas izkritīs uz D līgu, vietā nākot tās divām spēcīgākajām vienībām.

Nāciju līgas turnīrs noris trešo reizi.

Iepriekšējās sezonas finālturnīrs norisinājās pērn oktobrī, Francijai titulcīņā uzvarot Spāniju. Pirmajā sezonā finālturnīru uzņēma Portugāle, mājiniekiem kļūstot par vēsturē pirmajiem UEFA Nāciju līgas čempioniem.