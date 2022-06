Bostonas "Bruins" no galvenā trenera amata atbrīvo Kesidiju

Kesidijs vadīja "Bruins" kopš 2017.gada, katru sezonu palīdzot komandai iekļūt NHL Stenlija kausa izcīņā.

"Šodien paziņoju Kesidijam, ka veicu izmaiņas treneru štābā," teica Bostonas komandas ģenerālmenedžeris Dons Svīnijs. "Pēc 14 kopā strādātiem gadiem tas bija ļoti grūts lēmums. Pēc ilgāka laika, ko vajadzēja, lai sagremotu notikušo, sapratu, ka komanda iegūtu daudz vairāk no jaunas balss treneru kolektīvā"

Šosezon "Bruins" izstājās jau izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā, kad ar 3-4 atzina Sentluisas "Blues" pārākumu.

Kesidijs ir piektais NHL treneris, kurš atlaists kopš regulārās sezonas beigām. Vispirms šķīrās Detroitas "Red Wings" un Džefa Blešila ceļi, kam sekoja Maika Jeo atlaišana no Filadelfijas "Flyers", pēc tam Barijs Trocs atvadījās no Ņujorkas "Islanders", bet maija vidū Vegasas "Golden Knights" atbrīvoja no galvenā trenera amata Pīteru Diboru.