Francijas futbolisti Nāciju līgas mačā spēlē neizšķirti ar Horvātiju

Francija un Horvātija A līgas pirmās grupas cīņā viesos cīnījās neizšķirti - 1:1 (0:0).

52.minūtē Franciju vadībā izvirzīja Adrians Rabio, bet 83.minūtē pēc Žonatana Klosa pārkāpuma savā soda laukumā pret Andreju Kramariču pats cietušais realizēja 11 metru soda sitienu - 1:1.

Otrā grupas spēlē pirmdien tiekas Austrija ar Dāniju.

Grupā pa trim punktiem vienā cīņā ir Austrijai un Dānijai, bet pa punktam divās spēlēs - Francijai un Horvātijai.

Vienīgajā B līgas otrās grupas spēlē Islande savā laukumā spēlēja 1:1 (0:1) ar Albāniju.

30.minūtē viesus vadībā izvirzīja Taulants Seferi, bet izlīdzinājumu 49.minūtē panāca Jons Torsteinsons.

Abas grupas cīņas noslēgušās neizšķirti. Vadībā grupā ar diviem punktiem divos mačos ir Islande. Pa punktam mačā ir Izraēlai un Albānijai, bet Krievija UEFA sankciju kara Ukrainā dēļ ir izslēgta no sacensībām un nokļūs C grupā.

C līgas trešajā grupā Baltkrievija Serbijas pilsētā Novisadā spēlēja 0:0 ar Azerbaidžānu.

31.minūtē vārtus Azerbaidžānas labā guva Azars Salahli, taču vārti aizmugures dēļ netika ieskaitīti.

Savukārt 84.minūtē viesi palika mazākumā, jo sarkano kartīti nopelnīja Gismats Alijevs.

Otrā grupas cīņā Slovākija ar 0:1 (0:1) zaudēja Kazahstānai.

Vienīgos ieskaitītos vārtus 26.minūtē guva Aslans Darabajevs.

77.minūtē bumbu viesu vārtos raidīja Ladislavs Almāsi, taču brīdi iepriekš tika fiksēts pārkāpums, pēc video atkārtojuma noskatīšanās vārtu guvumu atceļot.

Pēc divām kārtām Kazahstānai ir seši punkti, Slovākijai - trīs, bet Baltkrievija un Azerbaidžāna izcīnījušas pa punktam.

Jau ziņots, ka D līgas pirmajā grupā pirmdien Latvija savā laukumā ar 1:0 (0:0) pieveica Lihtenšteinu.

Vārtus Latvijas labā guva Artūrs Zjuzins.

Otrā spēlē Andora savā laukumā spēlēja 0:0 ar Moldovu.

Ar sešiem punktiem divās cīņās Latvija izvirzījusies grupas līderos. Četri punkti ir Moldovai, viens - Andorai, bet divi zaudējumi ir Lihtenšteinai.

Piektdien Latvija viesosies Moldovā.

Nāciju līgā grupu uzvarētājas nākamajā sezonā nopelna iespēju spēlēt augstākā grupā. Proti, komanda, kas uzvar kādā no C grupām, tiek pie iespējas startēt kādā no B grupām, savukārt B grupu uzvarētājas nākamajā sezonā spēkojas A grupās. C grupas vājākās komandas tiekas izslēgšanas cīņās, lai noskaidrotu divas vienības, kas izkritīs uz D līgu, vietā nākot tās divām spēcīgākajām vienībām.

Nāciju līgas turnīrs noris trešo reizi.

Iepriekšējās sezonas finālturnīrs norisinājās pērn oktobrī, Francijai titulcīņā uzvarot Spāniju. Pirmajā sezonā finālturnīru uzņēma Portugāle, mājiniekiem kļūstot par vēsturē pirmajiem UEFA Nāciju līgas čempioniem.