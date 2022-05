Batlera rekordspēle Bostonā ļauj "Heat" panākt izšķirošo maču sērijā pret "Celtics"

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas spēļu pusfināl Maiami "Heat" Bostonā svinēja uzvaru un panāca neizšķirtu sērijā.

"Celtics" savā laukumā nespēja pabeigt sēriju, piekāpjoties "Heat" ar 103:111 (22:29, 24:19, 29:34, 28:29).

Bostonas "Celtics" trešdien viesos ar 93:80 (17:19, 20:23, 32:16, 24:22) pārspēja Maiami "Heat" vienību.

Džimijs Batlers sasniedza karjeras izslēgšanas spēļu rekordu, gūstot 47 punktus. (Foto: AP/Scanpix)

Cīņā par vietu finālā rezultāts sērijā kļuva 3-3.

Džimijs Batlers sasniedza karjeras izslēgšanas spēļu rekordu, gūstot 47 punktus, kā arī izcīnot deviņas atlēkušās bumbas, astoņreiz rezultatīvi piespēlējot un četrreiz pārķerot bumbu.

"Mēs zinām, uz ko esam spējīgi. Mums jāatgriežas mājās un jāuzvar septītajā spēlē," sacīja Batlers.

Svētdien Maiami notiks septītā spēle, kuras uzvarētājs NBA finālā ceturtdien Sanfrancisko tiksies ar Goldensteitas "Warriors".

Batlers, cīnoties ar sāpēm celī, 46 minūtēs laukumā trāpīja 16 no 29 metieniem no spēles, tai skaitā četrus no astoņiem tālmetieniem un visus 11 soda metienus.

"Heat" vēlas otro reizi trijos gados iekļūt NBA finālā. 2020.gadā tika zaudēts Losandželosas "Lakers", bet titulu Maiami komanda pēdējo reizi izcīnīja 2013.gadā.

Savukārt "Celtics" tiecas uz savu pirmo NBA finālu kopš 2010.gada zaudējuma "Lakers" komandai. "Celtics" NBA nav uzvarējusi kopš 2008.gada.

18 punktus un desmit rezultatīvas piespēles "Heat" rindās sakrāja Kails Laurijs.

"Celtics" komandā Džeisons Teitams guva 30 punktus un sakrāja deviņas atlēkušās bumbas.

Rezervists Deriks Vaits guva 22 punktus, bet Džeilens Brauns pievienoja 20 punktus.

Kā zināms, Rietumu konferences finālā Latvijas basketbolista Dāvja Bertāna pārstāvētā Dalasas "Mavericks" vienība ar 1-4 piekāpās Goldensteitas "Warriors" komandai.