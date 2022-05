Galvenais ir vēlme! Latvietis starp Eiropas futbola varenajiem

Latvijas Futbola virslīgas valdes prezidents Maksims Krivuņecs patiešām var būt paraugs visiem. “Ar savu stāstu gribu parādīt citiem – ja ir vēlme darboties un ir izvirzīti mērķi, tad nekas nav neiespējams,” žurnālam "Kas Jauns" teic Maksims. Pirms mēneša viņš tika ievēlēts Eiropas Futbola līgu asociācijas valdē, un tas patiešām ir augsts viņa darba novērtējums – nu Maksims darbojas vienā no svarīgākajām futbola pārvaldes organizācijām Eiropā. Krivuņecs ir jaunākais no 13 valdes locekļiem un turpmāk Latvijas Futbola virslīga kopā ar Anglijas premjerlīgu, Itālijas "Serie A", Spānijas "LaLiga", Vācijas bundeslīgu un citām vadošajām Eiropas līgām rūpēsies par futbola attīstību Eiropā.

Maza līga ar lielām ambīcijām

“Kāpēc es pēc vairākiem komercstruktūrās nostrādātiem gadiem pārgāju uz sporta nozari? Tāpēc, ka tā ir vienīgā industrija, kur jāstrādā ar savu konkurentu, lai to padarītu spēcīgāku. Piemēram, ja mūsu līgā būs tikai viena stipra komanda, tad čempionāts nebūs interesants. Bet, ja mēs izveidojam sistēmu, kurā ir vairākas stipras komandas, arī paši būsim stipri. Lai to paveiktu, ir jāatbalsta vājākie. Un tā ir pavisam cita domāšana. Atšķirībā no komercijas, kur katrs uzņēmums cenšas kļūt par monopolistu, nospiest konkurentus. Sportā tas nestrādā. Tāpēc man patīk būt šeit. Jo sportā ir emocijas,” paskaidro Maksims.

Nesen Latvijas Futbola virslīga sākusi iekārtoties savā jaunajā ofisā. Valdes prezidents Maksims Krivuņecs apzināti izvēlējās šādu apaļo galdu – lai visi virslīgas klubi varētu kopā spriest par savas līgas attīstību. (Foto: Juris Rozenbergs)

Viņš pats nebaidās no kreatīvām idejām un cenšas tās iedzīvināt virslīgas darbībā. “Esmu šajā organizācijā ieviesis principu, ka nav jābaidās no jaunas pieejas. Protams, katra kreativitāte iekļauj sevī risku, ka var neizdoties, var nesaprast, bet nedrīkst baidīties izveidot ko jaunu,” uzsver virslīgas valdes prezidents un, vaicāts, kas tad būtu tas jaunais, kreatīvais, ar ko šogad virslīga pārsteigs futbola fanus, kā vienu no piemēriem min darbu pie virslīgas mājaslapas jaunā dizaina.

“Tas patiešām būs kas īpašs! Šī mājaslapa būs kaut kas līdz šim nebijis Eiropas futbolā. Speciāli izpētījām visu 55 valstu futbola līgu mājaslapas, secinājām, ka tās lielākoties ir vienādas. Tāpēc izdomājām, ka pamēģināsim izstrādāt ko citādāku. Izveidosim futbola portālu, kurā nebūs ziņu, jo nekonkurēsim ar sporta medijiem, bet toties būs visa statistika, mēs translēsim futbola spēles, piedāvāsim iegādāties biļetes, būs pieejamas dažādas prognožu spēles skatītājiem. Un to visu izveidosim kā digitālu mākslas galeriju ar stilizētiem futbolistu attēliem. Šim nolūkam esam piesaistījušu slavenu serbu dizaineru. Man sen bija doma savienot mākslu ar sportu, jo abas jomas sniedz cilvēkiem emocijas. Domāju, ka šī mājaslapa nevienu neatstās vienaldzīgu. Tā būs pavisam atšķirīga no līdz šim pierastajām, un mēs centīsimies pārsteigt pasauli ar pavisam citu pieeju. Jo tikai tā maza līga var tikt pamanīta pasaulē, tikai ar kreativitāti varam iziet no savas specifiskās situācijas – finanšu un cilvēku resursiem,” stāsta Krivuņecs un demonstrē gandrīz jau pilnībā izveidoto jauno mājaslapu, kas patiešām izskatās satriecoši.

Vēl Maksimam patīk izglītība. Gan pašam mācīties, gan mācīt citus. Man patīk apgūt jaunas lietas un nodot tās citiem. “Saviem studentiem vienmēr saku – galvenais ir nebaidīties darīt. Kļūdas būs vienmēr, bet nevajag tamdēļ padoties,” uzsver Maksims Krivuņecs. (Foto: No Maksima Krivuņeca arhīva)

Sadarbība ar Spāniju

Šajās dienās Latvijā notiks vērienīgs starptautisks sporta forums Virslīga Forum, kurā piedalīsies un pieredzē dalīsies Spānijas LaLiga, Lietuvas Basketbola līgas, Eiropas Futbola līgu asociācijas un pašmāju sporta nozares pārstāvji. Un arī tas ir Maksima Krivuņeca nopelns. Kā valsts, kur iedzīvotāju ir mazāk nekā viena Eiropas TOP līgas kluba fani, spēj to panākt? Kā vispār Latvijas Futbola virslīga nonāca līdz sadarbībai ar LaLiga, otru nozīmīgāko futbola līgu Eiropā?

Ar LaLiga prezidentu Havjeru Tebasu – vienu no pasaulē visietekmīgākajiem cilvēkiem futbolā. (Foto: No Maksima Krivuņeca arhīva)

“Ļoti vienkārši! Paņēmu rokās telefonu un zvanīju ar lūgumu uzņemt ciemos, lai paskatītos, kā viņi strādā,” mierīgi atbild Maksims un turpina: “Kā mēs varam izaugt? Tikai uzzinot, kā citi strādā, apgūt citu pieredzi. Mans mērķis ir neapstāties profesionālā izaugsmē, nemitīgi izglītoties, manī ir ļoti liela vēlme pēc zināšanām... Kad kļuvu par virslīgas valdes priekšsēdētāju, man nebija pieredzes, es nezināju, ko darīt. Tāpēc piezvanīju citām līgām, apvaicājos, vai varam pie viņiem aizbraukt. Tā bija arī LaLiga, kas atsaucās. Nedēļu pavadījām viņu ofisā, skatījāmies, kā viņi strādā, taču arī paši bijām jau sagatavojušies. Un viņi bija pārsteigti, cik liela bija mūsu vēlme apgūt viņu pieredzi. Šīs nedēļas laikā mēs kopā izstrādājām tik daudz ideju un sadarbības iespēju, ka nolēmām parakstīt sadarbības līgumu. Protams, palīdzēja arī tas, ka es runāju spāņu valodā, ka man ļoti patīk spāņu kultūra. Ar mums satikties laiku atrada pat LaLiga prezidents Havjers Tebass – viens no pasaulē visietekmīgākajiem cilvēkiem futbolā. Noprezentējām sevi, spāņu valodā izstāstījām, kas esam un ko darām, un viņa atbilde bija vairāk nekā uzmundrinoša: “Jūs esat četri, taču tagad ar jums kopā būs vēl 700 mūsu cilvēku!” Havjers Tebass patiešām ir ļoti harismātiska persona. Kad viņš 2014. gadā pārņēma LaLiga, tajā strādāja 80 cilvēku, bet nu viņš to izveidojis par vienu no ietekmīgākajām un varenākajām sporta organizācijām pasaulē ar 700 darbiniekiem un divu miljardu eiro lielu budžetu. Un nu šis cilvēks teiks arī uzrunu mūsu sporta forumā. Klātienē viņš gan ierasties nevarēs, taču uzstāsies virtuāli.”

Izkonkurē slavenu Nīderlandes futbola amatpersonu

Ir vēl kāds neticams fakts. Maksims Krivuņecs nesen tika ievēlēts Eiropas futbola līgu asociācijas, kas apvieno Eiropas 55 profesionālās futbola līgas, valdē. Viņš vēlēšanās konkurēja ar pieredzējušo Nīderlandes futbola līgas ģenerāldirektoru, pasaulē labi zināmo futbola funkcionāru Janu de Jongu, un par Maksimu tika atdotas 26 no 28 balsīm, tikai divas bija pret! Tas nozīmē, ka mazā Latvijas Futbola virslīga kopā ar vadošajiem grandiem tagad “komandēs parādi” Eiropā! Kā Maksims līdz tam nonāca?

Eiropas līgu asociācijas valdes locekļa vēlēšanas. “Savā uzrunā pirms balsošanas teicu, ka vēlos celt tiltus. No mazākām līgām uz lielākām, no Rietumiem uz Austrumiem. Kad mani ievēlēja, saņēmu apsveikumos no visas futbola pasaules, no lielākajām un vadošajām futbola organizācijām. Un tagad varu teikt, ka Latvijas Virslīgu esam uzlikuši uz Eiropas futbola kartes.” (Foto: No Maksima Krivuņeca arhīva)

“Kopš 2018. gada, kad pievienojāmies Eiropas līgu asociācijai, aktīvi iesaistījāmies katrā šīs organizācijas projektā. Arī tāpēc, ka man pašam bija interesanti tajos darboties, iegūt pieredzi, iepazīt cilvēkus. Un to laikam pamanīja un novērtēja, jo reiz viens administrācijas darbinieks man pateica, ka es varētu būt ļoti labs valdes loceklis. Jo es piedalos visos projektos, ar visiem komunicēju, man ir sava attīstības vīzija. Un tad es sāku domāt: hmm, kāpēc gan nepamēģināt? Valdē ir tikai Eiropas TOP līgas, bet kāpēc gan maza līga tajā nevarētu ienest savu pieeju, pieredzi un domāšanu? Valdes vēlēšanās pirms gada vēl nebiju gatavs kandidēt, jo uzskatīju, ka man vēl jāiegūst pieredze, ka mans laiks varētu būt pēc četriem gadiem, bet līdz ar Krievijas iebrukumu Ukrainā Krievijas futbola līga tika izslēgta no asociācijas un valdē atbrīvojās viena vieta. Tad arī šo iespēju izmantoju. Pieteicu savu kandidatūru, zvanīju katras līgas prezidentam un stāstīju, kāpēc kandidēju, kādas ir manas idejas, pavaicāju, ko viņi par to domā. Jau pirms vēlēšanām nojautu, ka man būs milzīgs atbalsts, jo man to apsolīja divas lielākās futbola līgas – Anglijas premjerlīga un Spānijas "LaLiga".”

Kāda ir sajūta, apzinoties, ka par tavu kandidatūru nobalsoja ietekmīgākās un varenākās futbola līgas Eiropā? “Varbūt tā ir slikti domāt, bet... Ja par mani balso tādi futbolā ietekmīgi cilvēki, tad saprotu, ka tomēr kaut ko zinu no futbola un menedžmenta, ka futbola pasaule novērtē mūsu darbu, jo lieliski apzinās, kādas ir mūsu iespējas un pieejamie resursi. Bet patiesībā, uzzinot, ka uzvarēju ar tik milzīgu pārsvaru, īsti labi nejutos,” smejas Maksims. (Foto: Juris Rozenbergs)

Sekot savam mērķim

No kurienes Maksimam ir tāda apņēmība? “No tēva! Viņš piedzima Ukrainā, lauku ciematiņā. Viņa sapnis bija kļūt par jūrnieku, taču tēvs viņam to neļāva, teica, ka jāpaliek mājās un jāpalīdz lauku darbos, kā to ģimene darījusi no paaudzes paaudzē. Taču tēvs 17 gadu vecumā pameta dzimto sētu, aizņēmās naudu no kaimiņiem un aizbrauca uz Lietuvu mācīties Klaipēdas jūrskolā. Un 35 gadu vecumā kļuva par liela tankkuģa kapteini! Lūk, manam tēvam bija vēlme kuģot, viņš neapstājās ceļā uz savu mērķi, un es šajā ziņā mācos no tēta. Jā, arī man bija sava vēlme – strādāt futbolā, kaut arī ar savām divām augstākajām izglītībām un piecu valodu zināšanām veiksmīgi darbojos biznesā. Man bija karjera bankā, pēc tam lielā kompānijā, bet kaut kā jutu, ka futbols tomēr ir mana sirdslieta. Biju gatavs pelnīt mazāk, galvenais, lai darbs būtu kā hobijs. Un es šo vēlmi īstenoju, tagad – desmit gadu laikā, kopš izveidoju savu amatieru futbola klubu, – esmu nonācis līdz valdes locekļa amatam Eiropas futbolu klubu asociācijā. Domāju, ka tas ir piemērs, ka sasniegumi ir iespējami, ja ir vēlme tos iegūt, ja ir vēlme uzzināt vairāk, mācīties un gūt lielāku pieredzi,” saka Maksims.

Maksims arī spēlē elektrisko ģitāru. (Foto: No Maksima Krivuņeca arhīva)

Ar futbolu sirdī

Bet kaislība uz futbolu viņam ir jau kopš bērnības. Maksims vienmēr gribējis būt futbolists, taču no tā nekas nesanāca tikai tāpēc, ka pārāk bieži guvis traumas. “Vecāki pat teica, ka esmu traks, ka nomiršu laukumā, ja turpināšu spēlēt futbolu. Jo es salauzu sev visu, ko vien varēja salauzt. Tāpēc mamma pateica – viss, nekāda futbola, tagad trenēsies peldēšanā! Un tā es 12 gadus peldēju, līdz, kad no dzimtās Rēzeknes aizbraucu uz Rīgu studēt, pirmais, ko izdarīju, – pieteicos augstskolas futzāla komandā un spēlēju telpu futbolu.”

Maksims ar mīļoto meiteni Karīnu Olimpiskajā stadionā Londonā, kur spēle "West Ham United". (Foto: No Maksima Krivuņeca arhīva)

Savukārt ceļš līdz Latvijas Futbola virslīgas vadīšanai Maksimam sākās ar bumbas dauzīšanu Daugavas stadionā. “Dzīvoju Pļavniekos un gāju uz stadionu, viens pats situ pa vārtiem. Līdz kādu dienu laukuma otrajā pusē kaut kādi puiši spēlēja futbolu. Viens no viņiem satraumējās, tāpēc uzaicināja mani. Viņiem patika, kā spēlēju, un piedāvāja pievienoties savā komandā. Sanāca, ka trīs gadu laikā es ar savu organizatorisko dabu šo amatieru komandu izveidoju līdz līmenim, kad sākām piedalīties turnīros un uzvarējām visur, kur startējām, – izcīnījām 16 kausus. Izveidojām komandu tik veiksmīgi, ka to pārdevām, – virslīgas klubs FC Rīga izveidots uz šīs manas piereģistrētās komandas bāzes,” stāsta Maksims Krivuņecs.

Maksima sirdslieta ir futbols, taču vēl viņš nodarbojas ar peldēšanu, snovbordu, pauerliftingu. (Foto: No Maksima Krivuņeca arhīva)

Toreiz vienā no sava amatieru kluba sapulcēm Maksimu ievēroja kāds cilvēks, kas pamatīgi izmainīja viņa dzīvi. “Pēc nedēļas saņēmu zvanu no LNK Industries valdes priekšsēdētāja Artjoma Milova. Viņš redzēja, kā es darbojos šajā sapulcē, un piedāvāja darbu savā kompānijā. Es tad strādāju Rietumu bankā, bet Milova kungs teica: “Es tev piedāvāšu interesantu darbu. Pagaidām nezinu kādu, bet es tevī saskatu perspektīvu!” Es tur nostrādāju astoņus gadus, guvu milzu pieredzi. Viņš bija tas cilvēks, kurš redzēja šo manu vēlmi aktīvi darboties un deva iespēju izpausties. Viņš man uzticējās, ticēja un atbalstīja. Domāju, ka katram dzīvē vajadzētu tādu cilvēku, kurš dod iespēju un uzticas,” nosaka Krivuņecs.

Par savu vaļasprieku Maksims sauc darbu, bet: “Ja es nebūtu futbolā, tad būtu kinorežisors. Pandēmijas laikā man bija vairāk laika, ko veltīt sev, tāpēc atradu jaunu hobiju.” Lūk, Maksima gleznas. (Foto: No Maksima Krivuņeca arhīva)

Bet Latvijas Futbola virslīgas valdes priekšsēdētāja amatā Maksims nonāca 2017. gadā. Pēc tam kad no pirmās līgas komandas izveidoja nu jau visiem labi zināmo Latvijas virslīgas čempionvienību RFS. Pārējie virslīgas klubi Maksima darbu novērtēja un uzticēja viņam vadīt šo organizāciju. “No lēmuma aiziet uz Daugavas stadionu uzspēlēt bumbu līdz virslīgas valdes prezidenta amatam ir astoņi gadi. Protams, arī pašam liekas, ka tas ir nereāls stāsts, taču tas tikai pierāda, ka viss ir iespējams. Vajag tikai strādāt! Un būt laimīgam savā darbā,” uzsver Maksims Krivuņecs, kura vadībā Latvijas Futbola virslīga ir izaugusi līdz organizācijai, kas savu budžetu ir trīskāršojusi un ko respektē Eiropā.