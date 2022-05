SOK piemēros sankcijas Krievijas iebrukuma atbalstītājiem

Bahs SOK sanāksmē sacīja, ka komiteja apzinās, ka saskaņā ar Krievijas likumdošanu pretošanās karam var novest līdz pat 15 gadu cietumsodam, taču uzstāja, ka šādos apstākļos klusēšana pati par sevi var būt vēstījums.

SOK prezidents arī izcēla piemērotās sankcijas, ko valdošās peldēšanas un vingrošanas federācijas ir noteikušas attiecīgi pret krievu atlētiem Jevgēniju Rilovu un Ivanu Kuļaku par karu atbalstošiem vēstījumiem.

Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā daudzas sporta organizācijas ievēroja SOK ieteikumu abu valstu sportistiem un amatpersonām liegt piedalīties starptautiskajās sacensībās.

Prezidents sacīja, ka SOK bija jārīkojas ātri, jo tādā gadījumā valstīm pašām būtu iespēja izlemt, kurš drīkst piedalīties, kas būtu bīstami.

"Šodien tā var būt Krievija un Baltkrievija, bet ja mēs nebūtu iepriekš rīkojušies, tad rīt tā varētu būtu valsts A valdība, kas nevēlēsies, lai piedalītos sportisti no valsts B. Vai valdība C pieprasīs saviem sportistiem nesacensties ar sportistiem no valsts D un tā tālāk," skaidroja Bahs.

"Tādā gadījumā izvērstos situācija, kas būtu pretēja visiem principiem uz kuriem mēs balstāmies. Ja politiķu rokās ir izlemt, kurš var piedalīties kādās sacensībās, tad mūsu globālās sistēmas nediskriminējošais pamats ir zudis. Tas nozīmētu pilnīgu sporta politizāciju. Sports un sportistu kļūtu par politisko sankciju sistēmas instrumentu, " teica SOK prezidents.

Bahs arī norādīja, kas tas, ko viņš nosauca par aizsardzības pasākumiem, nevis sankcijām, ir nepieciešami, jo Krievijas un Baltkrievijas sportistu drošību nevar garantēt daudzās citās valstīs valdošo pretkrievisko un pretbaltkrievisko jūtu dēļ.

Iebrukuma sākums notika 24.februārī, četras dienas pēc Pekinas ziemas olimpisko spēļu noslēguma ceremonijas, olimpiskā pamiera periodā.

Tādējādi SOK Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam, premjerministra vietniekam Dmitrijam Černišenko un prezidenta biroja personāla vadītāja vietniekam Dmitrijam Kozakam atņēma Olimpisko ordeni iepriekš nepieredzētā veidā.

Bahs sacīja, ka SOK pret Krievijas politisku varēja vērsties tikai ar aicinājumiem, jo savstarpējās attiecības starp SOK un Krieviju pēdējo gadu laikā ir pasliktinājušās.

"Tās pasliktinājās pēc dopinga skandāla, kiberuzbrukumiem un personiskiem draudiem no personām, kas piedalās SOK un Olimpiskajā kustībā," teica prezidents.