Pirmo reizi Pasaules kausa finālturnīra mačus tiesās sievietes

Gada beigās Katarā gaidāmajam finālturnīram nozīmēti 36 tiesneši, starp kuriem ir arī Stefānija Frapārta no Francijas, Salima Mukansanga no Ruandas un Jošimi Jamašita no Japānas. Tāpat trīs sievietes ir starp 69 tiesneša asistentiem - Nauza Baka no Brazīlijas, Karena Diasa Medina no Meksikas un Ketrīna Nesbita no ASV.

"Šis ir kā pieturas punkts ilgam procesam vairāku gadu garumā, sievietēm strādājot FIFA jauniešu un vīriešu turnīros, tāpēc varam teikt, ka izvēle ir izdarīta, pateicoties darba kvalitātei, nevis dzimumam. Ceru, ka nākotnē sieviešu-tiesnešu izraudzīšana vīriešu turnīra mačiem būs ierasta lieta, nevis sensācija. Viņas ir pelnījušas strādāt Pasaules kausa finālturnīrā, jo regulārā apkalpo augstākā līmeņa mačus," FIFA paziņojumā citēts tiesnešu komisijas vadītājs, leģendārais itāļu tiesnesis Pjerludži Kolina.

Frapārta tiesājusi UEFA Čempionu līgas mačus, kā arī 2019.gada Superkausa dueli starp "Liverpool" un Londonas "Chelsea". Francijas tiesnese tiesājusi arī Latvijas vīriešu futbola izlases spēles Pasaules kausa kvalifikācijā un UEFA Nāciju līgā.

Pasaules kausa finālturnīrs norisināsies Katarā, un karsto laika apstākļu dēļ turnīrs tiks izspēlēts ziemā no 21.novembra līdz 18.decembrim.