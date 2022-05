Uzrakstīja "mīlu" un izlēca pa logu: kāpēc veiksmīgā daiļslidotāja Jekaterina Aleksandrovska izdarīja pašnāvību

Pirmais treniņš sakrita ar Katrīnas tēva nāves gadadienu, valodas barjerai starp partneriem pievienojot 16 gadus vecās Katrīnas paģiru dūcošo galvu. Tā kā iepriekšējā dienā atmiņas par traģēdiju tika nogremdētas alkoholiskā dzēriena pudelē. Vēlāk tieksmei pēc alkohola būs sava baismīgā postošā ietekme uz meitenes dzīvi, raksta "Kleo".

Bet tad par šo nepatīkamo brīdi ātri aizmirsa. Drīz parādījās ilgi gaidītais panākums - daiļslidotāji kļuva par uzvarētājiem pasaules čempionātā un čempionātā Austrālijā. Pēc tam bija "Grand Prix" fināla zelts Tallinā un Phjončkānas olimpisko spēļu kvota.

Sakarā ar to, ka treneri pārliecināja Aleksandrovsku mainīt pilsonību, visas pāra uzvaras nāca par labu zaļajam kontinentam, un Austrālija pirmo reizi spēja spēlēs iepazīstināt ar savu daiļslidotāju pāri.

Slavenā Krievijas trenere Ņina Mozere, kura trenēja pāri Krievijā pirms Katrīnas Austrālijas pilsonības iegūšanas, atzīmēja, cik ļoti lepojās ar saviem audzēkņiem, viņu veiksmīgo apvienojumu un uzvaru "Grand Prix" izcīņā 2017. gadā.

Olimpiādē brīnums nenotika, daiļslidotāji ierindojās 18. vietā. Pieņemtais lēmums nomainīt treneri Ņinu Mozeri pret Rišāru Gotjē un pārcelties uz Kanādu nedeva vēlamo rezultātu, drīzāk otrādi.

Vēlāk māņticīgo sportistu vidē iesakņosies uzskats, ka tieši šis lēmums radījis neveiksmju virkni. Pāri sāka vajāt savainojumi, liedzot iespēju pilnvērtīgi piedalīties turnīros. Veiksme no viņiem novērsusies, un pēc kārtējās epilepsijas lēkmes partnerei 2020. gadā duets izjūk.

Taču ne tikai sportiskās neveiksmes ir kļuvušas par sabrukuma iemeslu. Nebūdama līdzās tālajā Krievijā palikušajai mātei, meitene jutās vientuļa. Viņa smagi uztvēra treneru stingro stilu un psiholoģiski sabruka.

Pašini, kas viņu uzņēma pie sevis, nepamanīja sportistes nomākto stāvokli. Gaļina ievēroja viņas stūrgalvīgo raksturu un dedzību, taču Katrīnas iekšējo problēmu ārējo izpausmi uz to neattiecināja.

Neveiksme olimpiskajās spēlēs būtiski samazināja pāra finansējumu. Naudas tik tikko pietika pat pārtikai. Daiļslidotāja iekārtojusies strādāt ēdnīcā, piedalījusies bērnu svētku rīkošanā. Katru dienu nācās izdzīvot. Ne par kādām atjaunošanas procedūrām, ne par terapeita pakalpojumu nevarēja būt ne runas.

Kopš 2017. gada Katjai sākušas parādīties epilepsijas lēkmes. Meitene uz ledus nokrita tieši treniņa laikā Sidnejas tirdzniecības centrā. Pēc tam sekoja neskaitāmas galvas traumas, un lēkme smagajā treniņā atkārtojās vēlreiz. Katrīna sāka staigāt miegā, bet 2020. gadā sekoja trešā lēkme. Pēc divu nedēļu ilgas izmeklēšanas ārsti ieteica Aleksandrovskai aiziet no lielā sporta.

Dzīves problēmas ievērojami padziļināja alkohols. Belinda Nunana, viena no jaunākajām audzinātājām, centās Katrīnu izārstēt no atkarības, veda pie terapeita, nesa pārtiku, taču viss bija bez rezultātiem.

2020. gada 18. jūlijā, uzrakstījusi savā dzīvē pēdējo zīmīti ar vārdiem "mīlu", Katrīna spēra soli pa sestā stāva logu. Pēc šīs ziņas daiļslidotājas māte nonāks psihiatriskajā dziednīcā. Gregs Merimans nāks klajā ar pārmetumiem par vietējās daiļslidošanas federācijas nolaidību, vainojot to, ka nav rūpējusies par saviem sportistiem. Caur platformu "Go Fund Me" viņš savāca nepieciešamos līdzekļus meitenes apbedīšanai.

Par savas bijušās pārinieces nāvi Hārlijs Vindzors uzzināja no ziņas, kuru bija atsūtījis Katrīnas tēvocis. Daiļslidotājs ļoti vēlējās atbraukt uz Maskavu, lai atvadītos no meitenes, taču pandēmijas dēļ slēgtās robežas viņam to neļāva darīt. Katrīna tika apglabāta Balašihā Nikolo-Arhangeļskas kapsētā.

Galvu reibinošus pacēlumus un straujus kritienus brīžiem nespēj izturēt pat sagatavots, fiziski un emocionāli nobriedis cilvēks. Gandrīz vēl būdama bērns, Katrīna 15 gadu vecumā savas iedzimtās neatlaidības un varonīgo pūliņu ceļā guva galvu reibinošus panākumus. Tomēr viņa nespēja pieņemt sakāves rūgtumu. "Es visur izgāzos," viņa atkārtoja mātei. Tai, kuras tik ļoti trūka tālajā Austrālijā. Tai, kurai tika izteikta pēdējā atzīšanās mīlestībā.