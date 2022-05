Laksa ar 25 punktiem kaldina Skio vienības uzvaru A sērijas otrajā finālspēlē; Bertānam un Pasečņikam svarīga uzvara

Latvijas izlases bijušā galvenā trenera Georga Dikeulaka vadītā Skio komanda viesu lomā ar rezultātu 78:51 (22:17, 21:8, 15:12, 20:14) pārspēja Boloņas "Virtus Segafredo", sērijā līdz trim uzvarām palielinot vadību līdz 2-0.

Laksa laukumā bija 26 minūtes un 25 sekundes, kuru laikā guva 25 punktus, realizējot četrus no pieciem divu punktu metieniem, piecus no sešiem tālmetieniem un divus no trīs soda metieniem. Viņa arī izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, atdeva trīs rezultatīvas piespēles, pārtvēra divas piespēles, nopelnīja divas personīgās piezīmes, izprovocēja divus pretinieču sodus un sakrāja +/- rādītāju +18.

Tikmēr mājinieces no zaudējuma neglāba Cecilijas Dzandalasini 13 gūtie punkti, kuriem vēl desmit pievienoja Valērija Batisodo.

Nākamā finālsērijas spēle paredzēta 3. maijā.

Ceturtdaļfinālā "Famila" apturēja Karlīnes Pilāberes pārstāvēto Sanmartīno "Fila" vienību, bet pusfinālā pieveica Raguzas "Passalacqua".

Pamatturnīrā Skio basketbolistes uzvarēja visās 23 spēlēs un izcīnīja pirmo vietu.

Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Venēcijas "Umana Reyer", finālsērijā ar 3-2 pieveicot Skio "Famila".

Tikmēr Dāvis Bertāns un Anžejs Pasečņiks Spānijas augstākās līgas (ACB) mačā guva attiecīgi 11 un desmit punktus, palīdzot Seviljas "Real Betis" tikt pie panākuma izbraukumā.

Seviljas basketbolisti viesu lomā ar rezultātu 82:77 (21:20, 11:15, 24:17, 26:25) pārspēja Rodija Mačohas Fuenlavradas "Urbas", kuras pieteikumā spēlei nebija Latvijas basketbolista.

Bertāns laukumā bija 26 minūtes un 36 sekundes, kuru laikā guva 11 punktus, realizējot vienu divu punktu metienu un trīs no četriem tālmetieniem. Viņš arī izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, vienu reizi rezultatīvi piespēlēja, vienu reizi pazaudēja bumbu, nopelnīja četras personīgās piezīmes, izprovocēja vienu pretinieku sodu, sakrāja +/- rādītāju +16 un efektivitātes koeficientu astoņi.

Savukārt Pasečņiks laukumā pavadītajās 17 minūtēs un 46 sekundēs trāpīja četrus no deviņiem divu punktu metieniem un divus soda metienus, kā arī izcīnīja četras atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, četras reizes kļūdījās, bloķēja divus pretinieku metienus, trīs reizes pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu reizi pretinieku piezīmi, sakrājot +/- rādītāju +4 un efektivitātes koeficientu četri.

Uzvarētāju rindās rezultatīvākais ar 29 gūtajiem punktiem un piecām rezultatīvām piespēlēm bija Šenons Evanss, kamēr mājinieku komandu no zaudējuma neglāba Obi Emegano, kurš guva 18 punktus.

Citā spēlē Mārča Šteinberga Manrezas "Baxi" izbraukumā ar rezultātu 83:94 (25:30, 15:24, 21:18, 22:22) piekāpās "Tenerife".

Šteinbergs laukumā bija piecas minūtes un 57 sekundes, kuru laikā punktus neguva, bet izcīnīja divas atlēkušās bumbas, vienu reizi pazaudēja bumbu, tika pie vienas personīgās piezīmes, sakrāja +/- rādītāju -8 un noslēdza spēli ar efektivitātes koeficientu -2.

Vēl Artūra Kuruca Vitorijas "Baskonia", viesojoties pie Malagas "Unicaja", izcīnīja uzvaru ar rezultātu 73:72 (25:12, 10:28, 26:15, 12:17). Latvijas basketbolists šajā spēlē laukumā nedevās.

Svētdien Rolanda Šmita "Barcelona" savā laukumā spēkosies ar Burgosas "San Pablo", Kriša Helmaņa Badalonas "Joventut" viesosies pie Madrides "Real", bet Rinalda Mālmaņa Mursijas UCAM mājas spēlē stāsies pretī Santjago de Kompostelas "Monbus Obradoiro".

Rolanda Šmita "Barcelona" ar 23 uzvarām 30 spēlēs joprojām ieņem pirmo vietu turnīra tabulā, ceturtā ar 20 panākumiem 30 mačos ir Kriša Helmaņa Badalonas "Joventut", sestā ar bilanci 19-13 ir Mārča Šteinberga Manrezas "Baxi", bet Artūra Kuruca Vitorijas "Baskonia" ar 18 uzvarām 31 mačā ir septītā. Rinalda Mālmaņa Mursijas UCAM ar 15 uzvarām 30 mačos ir devītā, Daira Bertāna un Anžeja Pasečņika Seviljas "Real Betis" ar 11 panākumiem 32 spēlēs ierindojas 15.vietā, kamēr Rodija Mačohas Fuenlavradas "Urbas" desmit panākumi 31 duelī dod 16.vietu 18 komandu konkurencē.

Iepriekšējā sezonā par Spānijas čempionu kļuva Rolands Šmits un "Barcelona", kas finālsērijā ar 2-0 pieveica Madrides "Real".