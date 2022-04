Vogels tiek atbrīvots no "Lakers" galvenā trenera amata; Džentrijs spiests pamest "Kings"

ESPN pēc svētdienas mača, kurā "Lakers" ar 146:141 papildlaikā pārspēja Denveras "Nuggets" vienību, taču jau iepriekš bija zaudējusi cerības uz spēlēšanu "play-off" turnīrā, jau ziņoja, ka Vogels tiks atbrīvots no amata.

"Šis ir neticami grūts lēmums, ko pieņemt, taču šobrīd tāds, mūsuprāt, ir nepieciešams," paziņojumā saka "Lakers" ģenerālmenedžeris Robs Pelinka.

Vogels ar "Lakers" 2019.gadā noslēdza līgumu uz trim gadiem, un starpsezonā tika panākta vienošanās par līguma pagarināšanu uz vēl vienu sezonu.

Zvaigžņotajai "Lakers" komandai savus spilgtākos līderus - Lebronu Džeimsu, Entoniju Deivisu un Raselu Vetsbruku - kopā laukumā sūtīti izdevās tikai 21 no 82 spēlēm. Džeimss un Deiviss izlaida daudz spēļu traumu dēļ, bet Vestbruks neiejutās savā jaunajā komandā.

2021./2022.gada sezonu "Lakers" ar bilanci 33-49 noslēdza 11.vietā Rietumu konferencē.

"Es ļoti cienu Vogelu gan laukumā, gan ārpus tā," piebilda Peļinka. "Viņš ir lielisks treneris un labs cilvēks. Mēs uz visiem laikiem būsim viņam pateicīgi par viņa darbu, aizvedot mūs līdz 2019./2020.gada sezonas NBA čempionu titulam.

Pirms diviem gadiem Vogels Orlando "burbulī" aizveda "Lakers" komandu līdz NBA čempionu titulam, bet pērn Losandželosas vienība apstājās izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā.

Pirms ierašanās Losandželosā Vogels divus gadus bija pie stūres Orlando "Magic" komandai, bet vēl pirms tam piecas sezonas vadīja Indiānas "Pacers". 2013. un 2014.gadā Vogela vadībā "Pacers" sasniedza Austrumu konferences finālu.

Pirms tam viņš strādāja par galvenā trenera palīgu "Pacers", Filadelfijas "76ers" un Bostonas "Celtics" komandās. Vogels savulaik strādāja arī "Lakers" organizācijā, pildot skauta pienākumus.

Savukārt no Sakramento "Kings" galvenā trenera amata atbrīvots Alvins Džentrijs, pirmdien savā "Twitter" kontā paziņoja ESPN apskatnieks Eidriens Vodžnarovskis.

Džentrijs pagaidu galvenā trenera amatā pabija kopš novembra nogales, kad no amata tika atbrīvots līdzšinējais galvenais treneris Lūks Voltons.

""Kings" nepagarinās sadarbību ar pagaidu treneri Džentriju un sāk jauna galvenā trenera meklējumus," ziņo Vodžnarovskis.

"Kings" šī bija jau 16.sezona pēc kārtas, kad nav izdevies iekļūt izslēgšanas spēlēs, labojot līgas rekordu. Losandželosas "Clippers" nespēja kvalificēties "play off" no 1977.līdz 1991.gadam, tas ir, 15 sezonas pēc kārtas.

Pēdējo 16 gadu laikā komandai bijuši 11 galvenie treneri.

Džentrijam "Kings" bija sestā komanda NBA, kurā viņš ir strādājis kā galvenais treneris.

67 gadus vecais speciālists NBA komandas galvenā trenera amatā debitēja 1994./1995.gada sezonā, kad 36 spēlēs bija pie Maiami "Heat" stūres. No 1997.līdz 2000.gadam Džentrijs bija Detroitas "Pistons" galvenais treneris, no 2000.līdz 2003.gadam vadīja Losandželosas "Clippers", no 2008.līdz 2013.gadam strādāja ar Fīniksas "Suns", bet Ņūorleānas "Pelicans" galvenā trenera postenī atradās no 2015.līdz 2020.gadam.