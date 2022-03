Lomažam lielisks sniegums uzvarā par "Galatasaray"; vairākiem latviešiem sekmīgas spēles Spānijā un Itālijā

Denizli basketbolisti ar rezultātu 76:63 (22:11, 11:12, 26:23, 17:17) guva panākumu pār Stambulas "Galatasaray".

Lomažs laukumā pavadītajās 38 minūtēs un trīs sekundēs realizēja trīs no septiņiem divu punktu metieniem un septiņus no 11 tālmetieniem. 27 gūtajiem punktiem viņš pievienoja arī divas atlēkušās bumbas, piecas rezultatīvas piespēles, vienu pārtvertu bumbu, trīs kļūdas, trīs personīgās piezīmes un sakrāja efektivitātes koeficientu 24.

Latvijas basketbolistam tā bija rezultatīvākā sezonas spēle līdz šim.

Pretinieku vienībā ar 12 gūtajiem punktiem izcēlās Sadiks Emirs Kabaca.

Denizli komanda ar izcīnītām astoņām uzvarām un 15 neveiksmēm turnīra tabulā ieņem 12.vietu, kamēr "Galatasaray" ar 13 panākumiem 23 mačos atrodas astotajā pozīcijā.

Tikmēr Artūrs Strautiņš guva 17 punktus un izcēlās ar "double-double" Itālijas A sērijas spēlē, sekmējot Redžo Emīlijas "UnaHotels" komandas uzvaru.

Latvieša pārstāvētā komanda, aizvadot mājas spēli Boloņā, ar rezultātu 85:81 (19:16, 15:23, 15:14, 22:18, 14:10) papildlaikā uzvarēja Sasāri "Banco di Sardegna" vienību.

Strautiņš laukumā pavadītajās 32 minūtēs realizēja piecus no astoņiem divpunktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem un vienu no trīs soda metieniem. Viņš arī izcīnīja desmit atlēkušās bumbas, pieļāva vienu kļūdu, pārtvēra divas bumbas, vienreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja trīs piezīmes, sakrāja 24 efektivitātes koeficienta punktus un maču pabeidza ar pozitīvu +/- rādītāju (+2).

Uzvarētājiem 19 punkti un deviņas rezultatīvas piespēles bija Andream Činčarīni, bet 18 punktus guva un 12 atlēkušās bumbas izcīnīja Mikaels Hopkinss. Pretiniekiem 25 punkti bija lietuvietim Eimantam Bendžum.

Citā mačā Mareks Mejeris guva sešus punktus, izcīnīja četras atlēkušās bumbas un nopelnīja pārliecinoši labāko +/- rādītāju komandā (+21). Viņa pārstāvētā un Latvijas izlases galvenā trenera Lukas Banki vadītā Pezāro "Carpegna Prosciutto" vienība izbraukumā ar rezultātu 87:76 (21:17, 19:19, 25:16, 22:24) pieveica Varēzes "Openjobmetis".

Tikmēr Andrejs Gražulis guva astoņus punktus un izcīnīja septiņas bumbas zem groziem, kamēr Triestes "Allianz" mājās ar 77:85 (19:16, 17:27, 21:18, 20:24) zaudēja Boloņas "Fortitudo Kigili".

Kremonas "Vanoli" vienībā Verners Kohs deviņās minūtēs ar rezultatīvām darbībām neizcēlās, viņa pārstāvētajai komandai viesos ar 65:78 (11:31, 16:14, 22:18, 16:24) zaudējot Brindizi "Happy Casa".

Redžo Emīlijas komanda ar 12 panākumiem 22 mačos ir ceturtā, Triestes basketbolisti ar desmit uzvarām ieņem desmito vietu, Pezāro vienība tikusi pie deviņām uzvarām, kas dod 13. vietu 16 komandu konkurencē, bet Kremonas klubs ticis pie sešiem panākumiem un turnīra tabulā ierindojas pēdējā pozīcijā.

Pagājušajā sezonā par Itālijas čempioni kļuva Boloņas "Virtus".

Savukārt Mārcis Šteinbergs Spānijas augstākās līgas (ACB) spēlē guva septiņus punktus, palīdzot viņa pārstāvētajai Manrezas "Baxi" izcīnīt uzvaru izbraukumā.

"Baxi" ar rezultātu 86:75 (15:22, 19:19, 30:16, 22:18) uzvarēja Spānijas grandu Madrides "Real".

Šteinbergs, kurš laukumā bija 16 minūtes un 32 sekundes, guva septiņus punktus, atkārtojot savu labāko sniegumu Spānijas čempionātā. Viņš realizēja divus no trīs divus punktu metieniem un vienu tālmetienu, kā arī izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, pārtvēra vienu pretinieku piespēli, nopelnīja trīs personīgās piezīmes, izprovocēja divus pretinieku sodus, sakrāja labāko +/- rādītāju komandā (+18) un noslēdza maču ar efektivitātes koeficientu astoņi, kas viņam ir jauns rekords ACB.

"Baxi" rindās rezultatīvākais ar 20 gūtajiem punktiem bija Lūks Mejs, kamēr "Real" no zaudējuma neglāba Gabriela Deka 21 gūtais punkts.

Citā spēlē Daira Bertāna un Anžeja Pasečņika Seviljas "Real Betis" savā laukumā ar rezultātu 66:77 (21:19, 12:20, 15:20, 18:18) piekāpās Badalonas "Joventut", kuras pieteikumā uz šo maču nebija Kriša Helmaņa.

Pasečņiks laukumā pavadītajās 20 minūtēs un 23 sekundēs guva desmit punktus, realizējot piecus no septiņiem divu punktu metieniem. Viņš arī izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, vienu reizi rezultatīvi piespēlēja, pa vienai reizi pārtvēra pretinieku piespēli un pazaudēja bumbu, bloķēja vienu pretinieku metienu, nopelnīja trīs personīgās piezīmes, sakrāja +/- rādītāju +1 un efektivitātes koeficientu 12.

Savukārt Bertāns divas reizes bija precīzs no tālmetiena līnijas. Laukumā pavadītajās 28 minūtēs un 37 sekundēs Latvijas basketbolists sešiem gūtajiem punktiem pievienoja vienu atlēkušo bumbu, vienu rezultatīvu piespēli, vienu kļūdu, četras personīgās piezīmes, divas izprovocētas piezīmes, noslēdzot maču ar +/- rādītāju nulle un efektivitātes koeficientu -2.

Vēl svētdien Rolands Šmits guva deviņus punktus, viņa pārstāvētajai "Barcelona" mājās ar rezultātu 98:80 (28:16, 33:12, 19:27, 18:25) pārspējot Grankanārijas "Herbalife".

Šmits 20 minūšu un 36 sekunžu laikā grozā raidīja trīs no četriem divpunktu metieniem un vienu no trīs "trejačiem". Valmierietim arī viena atlēkusī bumba, viena rezultatīva piespēle, viena kļūda, divas pārtvertas bumbas, trīs piezīmes, viens izprovocēts noteikumu pārkāpums, pozitīvs +/- rādītājs (+7) un septiņi efektivitātes koeficienta punkti.

Rezultatīvs bija arī Artūrs Kurucs, kurš guva sešus punktus un palīdzēja Vitorijas "Baskonia" mājās ar 89:84 (14:24, 18:18, 27:21, 30:21) pārspēt Lugo "Rio Breogan".

Kurucs laukumā pavadītajās 16 minūtēs un 22 sekundēs realizēja visus trīs divpunktu metienus, netrāpīja pa vienam tālmetienam un soda metienam, izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, atdeva divas rezultatīvas piespēles, pārtvēra vienu bumbu, vienreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja trīs piezīmes, iekrāja pārliecinoši labāko +/- rādītāju komandā (+15) un guva desmit efektivitātes koeficienta punktus.

Tikmēr sestdien Rinalds Mālmanis laukumā bija 17 sekundes, viņa pārstāvētajai Mursijas UCAM ar rezultātu 95:105 (17:20, 21:20, 25:24, 32:41) piekāpjoties Fuenlavradas "Urbas", kuras pieteikumā šim mačam nebija Rodija Mačohas.

"Barcelona" ar 19 uzvarām 23 spēlēs ieņem pirmo vietu turnīra tabulā, trešā ar 16 panākumiem 24 mačos ir "Baxi", bet ceturto vietu ieņem "Joventut", kas uzvarējusi 16 no 42 cīņām. "Baskonia" ar 13 uzvarām 25 mačos ir septītā, kamēr UCAM ar 12 uzvarām 23 dueļos noslēdz pirmo astoņnieku. "Urbas" astoņi panākumi 24 dueļos dod 14.vietu, bet "Real Betis" ar sešām uzvarām 23 spēlēs ir pēdējā 18 komandu konkurencē.

Iepriekšējā sezonā par Spānijas čempionu kļuva Rolands Šmits un "Barcelona", kas finālsērijā ar 2-0 pieveica Madrides "Real".