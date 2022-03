Programmas pamatā ir akadēmiski pētījumi par stāstu un pasaku pozitīvo ietekmi uz bērnu vēlmi iesaistīties fiziskās aktivitātēs. Treniņi un pasākumi programmas ietvaros primāri paredzēti meitenēm vecumā no pieciem līdz astoņiem gadiem sadarbībā ar vietējiem klubiem un organizācijām.

Atšķirībā no tradicionālajām futbola treniņu programmām "Playmakers" treniņu sesijas sekos stāstiem no plaši mīlētajām Disneja studijas multiplikācijas filmām "Frozen II" un "Incredibles 2". Ar šo varoņu un futbola elementu palīdzību programmā iesaistītie treneri palīdzēs meitenēm izdzīvot filmu notikumus kustību, komandas darba un iztēles veidā.

LFF Futbola attīstības un sieviešu futbola nodaļas vadītāja Ņina Travkina: "Pētījumi liecina, ka agrīnā vecumā bērnu iesaisti fiziskās aktivitātēs visvairāk stimulē kopīgas nodarbes un treneri, kuri prot piedāvātajos vingrinājumos izmantot stāstus un iztēli. Šajā vecumā sacensību gars, uzvaras un rezultāti ieņem sekundāru lomu, jo galvenais ir vairot bērnos mīlestību pret sportu un kopā pavadīto laiku. Pievienošanās šai kampaņai, kas tiek realizēta jau vairākos desmitos Eiropas valstu, ir kā apliecinājums mūsu nolūkiem futbola popularizēšanā meiteņu vidū. Lai tos sasniegtu, mums ir jārada šīm meitenēm pievilcīga un uzrunājoša vide. Mūsu klubi un treneri ir motivēti izmantot visas šīs programmas piedāvātās iespējas, lai organizētu unikālas treniņu nodarbības dažādās Latvijas vietās."

Foto: Publicitātes

"Playmakers" pirmajās nodarbībās uzsvars tiek likt uz pārliecības radīšanu meiteņu kustībās, iedrošinot uz iztēles un izdomas izmantošanu, kā arī komunikāciju ar vienaudzēm. Vēlākās nodarbības iepazīstina meitenes ar futbola pamatelementiem.

Nodarbības notiks treniņu punktos dažādās Latvijas vietās sadarbībā ar vietējiem klubiem un treneriem. Programma risināsies divos posmos pavasarī un rudenī. Katru posmu veidos astoņas treniņu nodarbības.

LFF prezidents Vadims Ļašenko: "Sieviešu un meiteņu futbols ir viens no visstraujāk augošajiem futbola segmentiem Eiropā. To lieliski redzam arī Latvijā, jo periodā no 2016. līdz 2020. gadam licencēto daiļā dzimuma spēlētāju skaits Latvijā dubultojās, un pašlaik ir virs 2600. Tam līdzi attīstās arī treneru metodika un infrastruktūra. Tomēr mūsu ambīcijas ir krietni augstākas, jo ar laiku vēlamies, lai futbols sievietēm un meitenēm Latvijā kļūst par sporta veidu numur viens. Latvijas sieviešu futbola stratēģijas 2021.-2025. gadam viens no mērķim ir lauzt sabiedrības stereotipus par sieviešu futbolu, radot pozitīvu un iedvesmojošu tēlu un veicinot labvēlīgu attieksmi pret sieviešu futbolu. Šī programma palīdzēs mums spert vairākus soļus uz priekšu šo mērķu realizēšanā. Tā ne tikai uzrunās jaunās sportot gribētājas un meiteņu vecākus, bet arī ļaus attīstīties mūsu treneriem."

Latvijas sieviešu futbola stratēģijā, kas balstīta uz četriem attīstības pīlāriem, liels uzsvars ir likts uz futbola pieejamību, nodrošinot, lai katrai meitenei neatkarīgi no vecuma un iepriekšējās pieredzes būtu iespēja nodarboties ar futbolu. Tāpat tajā ir liela sasaiste ar futbola tēla attīstību Latvijā, lai futbols kļūtu par visvairāk pamanāmo sieviešu sporta veidu valstī. “Playmakers” programma lieliski sasaucas ar LFF izvirzītajiem mērķiem un ieplānotajiem soļiem futbola pieejamības un popularitātes veicināšanā meiteņu vidū.