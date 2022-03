"Wizards" dod Porziņģim atpūtu un zaudē "Trail Blazers"

"Wizards" viesos ar rezultātu 118:127 (26:38, 28:34, 37:31, 27:24) atzina Portlendas "Trail Blazers" pārākumu.

Dienu iepriekš Vašingtonas basketbolisti viesojās pie Losandželosas "Lakers" un Porziņģis laukumā pavadīja vairāk nekā 25 minūtes. Sestdien latvietim tika dota atpūta, viņa vietā maču centra pozīcijā sākot Danielam Gefordam.

"Wizards" komandā rezultatīvākais ar 26 punktiem bija Kenteviuss Keldvels-Poups, bet 22 punktus guva Kails Kuzma. Viesi nepilnas trīs minūtes pirms pamatlaika beigām nomainīja vadošos punktu guvējus, tādējādi neturpinot cīņu par uzvaru.

"Trail Blazers" komandai sešu zaudējumu sēriju palīdzēja pārtraukt Džošs Hārts, kurš aizvadīja karjerā rezultatīvāko spēli, gūdams 44 punktus. Viņa rēķinā bija arī astoņas atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles. Trendonam Votfordam bija 27 punkti, bet Drū Jūbenkss guva 20 punktus un izcīnīja 12 bumbas zem groziem.

"Wizards" galvenais treneris Vess Anselds juniors piedzīvotajā zaudējumā nevainoja saspringto grafiku.

"Spēlējot divas dienas pēc kārtas, aizsardzība nav bijusi līmenī. Taču nevaram to izmantot kā attaisnojumu. Viņi bija agresīvāki un mēs nespējām neitralizēt neko no viņu stiprajām pusēm, kā to bijām runājuši. Un par to dabūjām samaksāt," stāstīja Anselds.

"Wizards" ar 29 uzvarām 56 spēlēs ieņem 11.vietu Austrumu konferencē, kamēr "Trail Blazers" ar 26 panākumiem 56 cīņās ir 11.pozīcijā Rietumos.

Izbraukuma sērijas noslēgumā "Wizards" pirmdien aizvadīs maču pret Goldensteitas "Warriors".