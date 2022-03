Bertānam vāja tālmetienu precizitāte, seši punkti un uzvara pār "Rockets"

Dalasieši izbraukumā uzvarēja Hjūstonas "Rockets" ar 113:100 (31:23, 36:21, 29:28, 17:28).

Bertāns spēlēja 21 minūti un 20 sekundes, trāpot grozā vienu no septiņiem tālmetieniem un vienu no trim divpunktu metieniem, kā arī vienu no diviem soda metieniem. Viņam bija arī piecas atlēkušās bumbas , viena rezultatīva piespēle, vien kļūda, divas piezīmes un +/- rādītājs +10.

Luka Dončičs ar 30 punktiem kļuva par rezultatīvāko uzvarētāju rindās, pievienojot arī 14 atlēkušās bumbas, sešas rezultatīvas piespēles un piecas kļūdas. 26 punktus un 12 atlēkušās bumbas sakrāja Dvaits Pauels.

"Rockets" komandā pa 17 punktiem guva Kevins Porters un Džošs Kristofers.

"Mavericks" ar 41 uzvaru 67 spēlēs ir piektā Rietumu konferencē, kamēr "Rockets" ar 17 panākumiem 67 mačos ir vājākā komanda līgā.