Laksai 16 punkti uzvarā Itālijas A sērijas mačā un spēles rezultatīvākās basketbolistes tituls

Latvijas izlases bijušā galvenā trenera Georga Dikeulaka vadītā Skio komanda viesos ar 72:54 (21:21, 16:13, 19:13, 16:7) pārspēja "Empoli".

Laksa spēli uzsāka starta pieciniekā un laukumā pavadīja 25 minūtes un 35 sekundes, kuru laikā realizēja trīs no pieciem divpunktu metieniem, trīs no astoņiem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Viņa arī izprovocēja trīs pārkāpumus pretiniecēm, kā arī noslēdza spēli ar +/- rādītāju +14.

Mājinieču vienībā 11 punktus sakrāja Amālija Rembiševska.

"Famila", kura 20 spēlēs svinējusi tikai panākumus, turnīra tabulā atrodas līderpozīcijās, bet Karlīnes Pilāberes pārstāvētā Sanmartīno "Fila" ar desmit uzvarām un desmit zaudējumiem ieņem septīto vietu 14 komandu konkurencē.

Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Venēcijas "Umana Reyer, finālsērijā ar 3-2 pieveicot Skio "Famila".