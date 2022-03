"Tā būtu vislielāka laime, ja cilvēki, neskatoties ne uz ko, ne uz kādām manipulācijām un provokācijām, nostātos plecu pie pleca un palīdzētu, atbalstītu un mīlētu viens otru kā nekad! Tas gan būtu spēks! Spēks, kuru neviens nevar uzvarēt! Un tad visi, kas grib pretējo, vienā mirklī zaudētu savu spēku un kļūtu par neveiksmīgiem visos savos centienos," raksta Briedis.

Kā lasāms komentāros, sportists jau atkal saņēmis vairāku cilvēku kritiku par ierakstu.

Jauns.lv jau vēstīja, ka Briedis iepriekš publicēja ierakstu, ka Krievijas izraisītajā karā Ukrainā "nenostājas nevienā pusē" un vaino medijus karadarbības, viņaprāt, nepareizā atspoguļošanā.

"Mana nostāja ir skaidra. Es esmu kategoriski pret karu un pret cilvēku upuriem jebkurā pusē. Es neesmu no tiem cilvēkiem, kuri nostāsies vienā pusē un izvēlēsies, kuriem mirt un kuriem dzīvot, vienaldzīgi skatīsies uz vienas nācijas nāvēm un raudās un ienīdīs visus. Tagad pasaulē notiek vairāki nopietni kara konflikti dažādās vietās, kur jūsu karogi un atbalsts tiem? Atbilde ir skaidra - masu mediji ir izdarījuši savu darbu perfekti, lai jūs zinātu tikai par šo karu un tikai viņiem izdevīgajā veidā. Ticu, ka daudziem, kas tagad nes naidu masās, tas ir algots darbs, jo nekad neticēšu ka mani tautieši tiešām tādā veidā izpauž viedokli par notiekošo," iepriekš rakstīja Briedis.

Savukārt dienu vēlāk viņš nāca klajā ar skaidrojumu tiem, kas nav sapratuši teikto pareizi.

"Skaidrojums jums – tie, kas nesaprot, tie, kas nemāk lasīt. Es esmu Latvijas pusē. Bet, ja runa ir par to, kas notiek Ukrainā un Krievijā, es pilnībā esmu pret to, kas notiek. Pret to, ka maniem draugiem, paziņām, bokseriem ir jākaro tagad, mūsu laikā. Es esmu pret to, kas notiek – šī vardarbība, ka viņiem [ukraiņiem] ir jāaizstāvas, jācīnās par sevi, par savu ģimeni, par saviem bērniem. Es esmu pret to, kas notiek, ko dara – es nezinu, kas par cilvēkiem, nevaru nosaukt, tie, kuri karo, kuri liek karot. Esmu kategoriski pret to, jo tas [karš] ir trakākais, kas var notikt uz mūsu pasaules. Bet negribu iemest visus krievvalodīgos vienā maisā," skaidroja Briedis.

Bokseris piebilda, ka Latvijā priekš tam ir politiķi un citi kompetenti cilvēki, kuriem būtu jāizsaka savs viedoklis. Viņš lūdz cilvēkiem nejautāt viņa viedokli par tēmu, kuru viņš nepārzina.

