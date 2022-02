Patrīcija Eiduka: "Viss sakrājās un brīžiem šķita, nu cik daudz var neveikties?"

Jau ziņots, ka Eiduka ceturtdien izcīnīja sudraba medaļu pasaules U-23 čempionāta desmit kilometru distancē klasiskajā stilā ar intervāla startu, sarūpējot Latvijas vēsturē pirmo godalgu šī sporta veida meistarsacīkstēs. Eiduka finišēja 30 minūtēs un 1,1 sekundē, čempionei Anjai Vēberei no Šveices piekāpdamās vien par 1,3 sekundēm.

Latvijas slēpotāja vēl svētdien Pekinā startēja olimpisko spēļu 30 kilometru distancē brīvajā stilā ar kopēju startu, tādējādi U-23 čempionāta norises vietā Lignā viņa ieradās vien neilgi pirms sacensībām. Pirms olimpisko spēļu pēdējā starta Eiduka bija apsvērusi U-23 čempionātā piedalīties tikai sprintā.

"Nezināju, kādas būs sajūtas pēc 30 kilometriem, un baidījos, vai nebūšu piekususi. Pēc pārlidojuma sanāca tikai viena brīva diena, tāpēc apsvērām izlaist šo distanci, lai būtu svaigāka sprinta sacensībās. Esmu priecīga, ka, atlidojot uz šejieni, izdevās sakārtot miega režīmu tā, ka trešdien no rīta pamostoties, nejutu nekādu laika atšķirību ar Ķīnu," stāstīja Eiduka.

Tā kā sajūtas bijušas labas un uzreiz izdevies pielāgoties laika joslai, tika pieņemts lēmums startēt uzreiz ceturtdienas sacensībās.

"Trešdienas vakarā ieraugot starta sarakstu, sapratu, ka sastāvs ir diezgan spēcīgs un ies karsti, tajā pat laikā zināju, ka esmu viena no favorītēm. Prieks, ka viss smagais darbs attaisnojās, jo šosezon gājis traki un nevienā startā nebiju parādījusi to, uz ko esmu spējīga. Mani visu laiku kaut kas bremzēja jau no sezonas sākuma," stāstīja Eiduka, kura novembra sākumā zaudēja savu tēvu un treneri Ingu Eiduku.

Arī olimpisko spēļu laikā sportiste saskārās ar grūtībām - pēc ierašanās Džandzjakou neskaidru Covid-19 testu dēļ viņai nācās izlaist skiatlona sacensības un vairākas dienas slēpotāja nevarēja piedalīties treniņos uz sniega.

"Viss sakrājās un brīžiem šķita, nu cik daudz var neveikties? Visu vasaru smagi strādāju un neizdodas to darbu attaisnot ar rezultātiem. Taču šī bija tā diena, kas man bija ļoti vajadzīga nākotnei. Ļoti liels prieks, ka tas beidzot ir izdevies, jo arī jaunatnes čempionātos bijušas neveiksmes. Pirms diviem gadiem tikai viena sekunde pietrūka līdz pirmajai medaļai, bet pērn U-23 čempionātā kļuva ļoti slikti un finišā noģību," atminējās Eiduka.

Salīdzinot ar Pekinas olimpisko spēļu sacensībām, kas norisinājās ļoti zemā temperatūrā un augstkalnē, Lignā termometra stabiņš tikai nedaudz nokrita zem nulles atzīmes.

"Šādos laikapstākļos jūtos daudz labāk, nekā startējot lielā aukstumā un vējā. Jau kārtējo reizi pierādās tas, ka aukstā laikā neizdodas startēt tā, kā gribētos. Pārsvarā, atbraucot no kalniem uz zemieni, vajadzētu kļūt vieglāk. Nezinu, vai jau notikusi aklimatizācija, jo te esmu tikai divas dienas, tāpēc grūti pateikt, kas notiks ar organismu. Iespējams, ja aklimatizēšos pilnībā, turpmākajās dienās var gadīties, ka būs mazliet smagāk nekā šobrīd," skaidroja Eiduka.

Slēpotājai ir tikpat liels tehniskais atbalsts, kā olimpiskajās spēlēs, turklāt līdzās ir abi brāļi, jo bez trenera Valta Eiduka turpat Lignā pasaules junioru čempionātā startē Edijs Eiduks.

"Atbalsta komanda ir ļoti liela, tajā skaitā arī poļu komanda. Sacensību laikā visas trases garumā bija sadalījusies komanda un katrā kontrolatzīmē ļoti labi zināju, kas notiek trasē," atzīmēja Eiduka.

Eiduka startēja ar 62. numuru 65 slēpotāju konkurencē un vairākos starpfinišos bija pirmajā četriniekā, bet 7,7, 8 un 9,3 kilometru atzīmēm - pat līderpozīcijā.

"Skatoties starpfinišu laikus, viss liecināja par to, ka vienīgās vietas, kur ieguvu sekundes, bija pret kalniem, bet nobraucieni nespēlēja man par labu. Par slēpju slīdamību nevaru sūdzēties - tā bija laba. Taču sāncenses ir smagākas, jo īpaši uzvarētāja, kura ir lielāka augumā. Otrā trases daļa pārsvarā gāja uz leju, tur arī zaudēju tās sekundes," skaidroja slēpotāja.

Vēl šajā čempionātā viņa sestdien piedalīsies sprinta sacensībās brīvajā stilā. Pagaidām gan grūti prognozēt, kādu rezultātu izdosies sasniegt.

"Pašai īsti vēl neizdevās izbraukt pilnībā visu sprinta trasi. Gribētu mazliet smagāku, trase ir diezgan ātra un paviegla, bet bez kāpumiem, kas būtu man parocīgi, bet centīsimies izdarīt visu, kas būs spēkos," teica sportiste.

Nedēļas beigās Eiduka atgriezīsies Latvijā, lai nedaudz atpūstos un atkoptos pēc pēdējā mēneša laikā aizvadītajām sacensībām.

"Ir sakrājies nogurums un arī gribas satikt ģimeni. Plānā bija pēdējie divi Pasaules kausa posmi, taču varbūt piedalīšos vēl kādā posmā pirms Fālunas. Holmenkollenē ir 30 kilometri klasiskajā stilā, bet neesmu pārliecināta, vai esmu tam gatava," atzina Eiduka.

Pērn U-23 pasaules čempionātā Eiduka divas reizes finišēja pirmajā desmitniekā. Latviete bija devītā sprintā klasiskajā stilā un septītā desmit kilometru brīvā stila distancē ar intervāla startu.