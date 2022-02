Ostapenko WTA rangā pakāpjas uz 13. vietu

Iepriekšējā nedēļā Ostapenko uzvarēja "Dubaijas "WTA 500" turnīrā, tiekot pie sava piektā titula.

Tikmēr Anastasija Sevastova jaunajā WTA rangā atkāpusies par septiņām pozīcijām un tagad ieņem 85. vietu.

Daniela Vismane rangā atkāpusies par trim vietām un šajā nedēļā ir 273.pozīcijā, Diāna Marcinkēviča ir par vienu vietu zemāk (281.), savukārt par sešām vietām nokritusi Kamilla Bartone (384.). Tikmēr Darja Semeņistaja veikusi kāpumu uzreiz par 147.vietām un tagad ieņem 401.pozīciju. Piecu vietu kāpumu piedzīvojusi Sabīne Rutlauka (940.), bet vienu pozīciju augstāk ir Anna Ozerova (980.). Tikmēr savu vietu saglabājusi Patrīcija Špaka (1129.), kamēr Margarita Ignatjeva atkāpās par 63 vietām (1180.), bet Līga Dekmeijere atkāpusies par divām pozīcijām (1340.).

WTA ranga līderes godu saglabā austrāliete Ešlija Bārtija, kurai seko baltkrieviete Arina Sabaļenka un čehiete Barbora Krejčikova uz ceturto no piektās vietas rangā pakāpusies spāniete Paula Badosa, vienu vietu zaudējusi un tagad piektā ir un Karolīna Plīškova no Čehijas.

Uz sesto no astotās vietas pakāpusies grieķiete Marija Sakari, vienu pozīciju zaudējusi un septītā tagad ir igauniete Anete Kontaveita, aiz kuras tagad Iga Švjonteka no Polijas, kura pakāpusies par vienu vietu. Divas pozīcijas zaudējusi un šonedēļ devītā rangā ir Garvinje Mugurusa no Spānijas, bet labāko desmitnieku noslēdz Onsa Žabēra no Tunisijas.

Dubultspēļu rangā Ostapenko pakāpusies par vienu pozīciju uz 21.vietu, bet Marcinkēviča, kura pakāpusies par divām pozīcijām augstāk, ir 233vietā. Vismane zaudējusi vienu vietu (257.), Bartone - četras (421.). Par četrām vietām augstāk kā pirms nedēļas ir Semiņistajai (749.), bet Špaka atkāpusies par trim vietām uz 1059.pozīciju, kamēr Ignatjeva savu vietu saglabājusi (1106.) Tikmēr Dekmeijere zaudējusi vienu pozīciju (1368.), Sevastova - 24 vietas (1389.), Ozerova - trīs (1478.), bet Rutlauka noslīdējusi par septiņām pozīcijām zemāk (1737).