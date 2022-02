Somijas hokejisti pirmo reizi kļūst par olimpiskajiem čempioniem

Somija ar rezultātu 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) pārspēja Krievijas Olimpiskās komitejas (ROC) vienību.

Pirmās trešdaļas septītajā minūtē noraidījumu par spēli ar augstu paceltu nūju nopelnīja soms Hannes Bjorninens un ROC hokejistiem vajadzēja vien 18 sekundes, lai realizētu vairākumu.

Astotajā minūtē ROC vienību vadībā izvirzīja Mihails Grigorenko, kurš guva vārtus pēc Ņikitas Ņesterova un Ņikitas Guseva piespēlēm.

Vēl pēc piecām minūtēm arī Somijas hokejisti tika pie iespējas spēlēt vairākumā, taču pēc vairākām labām vārtu gūšanas iespējām neizdevās panākt neizšķirtu. Pirmās trešdaļas pēdējā minūtē somiem izdevās pretuzbrukumus, taču Bjorninens izvēlējās atdot vēl vienu piespēli nevis mest pa vārtiem no teicamas pozīcijas un vārti netika gūti.

Otrā perioda ievadā somi sāka veidot pozicionālu uzbrukumu, un ar negaidītu metienu no tālas distances neizšķirtu panāca Ville Poka.

Somi vēlreiz tika pie iespējas spēlēt vairākumā, jo ROC hokejists Kirils Semjonovs pēc neveiksmīga spēka paņēmiena tika noraidīts par sitienu ar elkoni.

Vairākumā divi Somijas metieni tika nobloķēti, ROC hokejistiem pašaizliedzīgi guļoties ripas priekšā, un īsi pēc mazākuma beigām Kirils Semjonovs devās pretuzbrukumā uz Somijas vārtiem, taču vārti netika gūti.

Otrās trešdaļas pēdējā minūtē iniciatīvu uzņēmās somi un aktīvāk uzbruka uz Ivana Fedotova vārtiem, tomēr ROC vārtsargs veiksmīgi atvairīja pa viņa sargātajiem vārtiem raidītos metienus.

31 sekundi pēc noslēdzošās trešdaļas sākuma 2:1 panāca Bjorninens, kurš mainīja Marko Antilas metiena trajektoriju un palīdzēja ripai atrast ceļu uz vārtiem.

Pēc ielaistajiem vārtiem ROC apdraudēja Hari Sateri sargātos vārtus, bet pēc neveiksmīgas piespēles pretuzbrukumā devās somi un ROC no vēl vieniem zaudētiem vārtiem glāba Fedotovs, kurš izslidoja tālu no vārtiem un izraidīja ripu no aizsardzības zonas.

52.minūtē Somija tika pie iespējas spēlēt vairākumā, tomēr ROC vārtos veiksmīgi spēlēja Fedotovs.

Pēdējā minūtē ROC spēlēja ar sešiem laukuma spēlētājiem un izdarīja spiedienu uz Somijas vārtiem, vairākkārt mēģinot apdraudēt Sateri sargātos vārtus, taču neizšķirtu panākt neizdevās.

Somi par Fedotova sargātajiem vārtiem izpildīja 31 metienu, kamēr ROC hokejisti pa Hari Sateri vārtiem meta vien 17 reizes.

Somija C apakšgrupā uzvarēja visās spēlēs un nodrošināja sev vietu ceturtdaļfinālā, kurā pārliecinoši uzveica Šveici ar 5:1.

ROC komanda ar septiņiem punktiem trīs spēlēs uzvarēja B apakšgrupā un automātiski iekļuva ceturtdaļfinālā, kur ar 3:1 pārspēja Dāniju. Savukārt pusfinālā ar rezultātu 2:1 pēcspēles metienu sērijā pārspēja Zviedriju.

ROC hokejisti pirms četriem gadiem olimpisko spēļu finālā papildlaikā ar 4:3 uzvarēja Vācijas izlasi, kurai pietrūka vien 55 sekundes līdz sensacionālam panākumam.

Tikmēr somi Phjončhanas olimpiskajās spēlēs ceturtdaļfinālā ar 0:1 atzina Kanādas hokejistu parākumu.

Somijas hokeja izlase olimpiskajās spēlēs iepriekš bija izcīnījusi sudraba godalgas 1988. un 2006.gadā, kā arī četras bronzas godalgas - 1994., 1998., 2010. un 2014.gadā.