Latvietis Edžus sasniedz pasaules Ginesa rekordu

Latviešu iluzionists Edžus no Ogres padalījies ar lielisku jaunumu savā "Facebook" lapā – viņa rekords visvairāk kāršu maisīšanā ar vienu roku stundas garumā ir oficiāli atzīts (Most one-handed Charlier cuts in one hour).

Ja vienā stundā ir 3600 sekunžu, bet Edžus uzstādīja rekordu kāršu maisīšanā 3547 reizes stundā, tad triku viņš izpildīja vienu reizi kadrīz katru sekundi.

"Beidzot! Esmu oficiāls Ginesa rekorda grāmatas rekordists! Rekorda izskatīšana ilga aptuveni 5 mēnešus, bet galvenais, ka ir apstiprināts. Tagad vēl kādas 2 nedēļas jāpagaida līdz oficiālajam rekorda rāmītim, bet tas vairs nav tik būtiski. Prieks, ka izdevās!"