Vītoliņš sagaida disciplīnu un cer uzlabot realizāciju; zviedri rēķinās ar aktīvu latviešu spēli

Latvijas izlase olimpisko hokeja turnīru uzsāks ceturtdien ar maču pret Zviedriju, bet trešdien komanda pilnā sastāvā aizvadīja noslēdzošo treniņu.

Lai gan daudzi hokejisti pēdējā mēneša laikā nav devušies laukumos oficiālajās spēlēs un citiem sezona bijusi saraustīta, visas izlases ir vienādā situācijā, atzina Vītoliņš. "Galvenais ir ieiet spēlē un nepārspēlēt ar īsām maiņām, lai kaut kur neaizelstos. Viss būs atkarīgs no mums pašiem, cik mēs būsim gatavi katrai konkrētai situācijai," teica Vītoliņš.

Pirmdien Latvijas izlase Pekinā aizvadīja pirmo un vienīgo treniņspēli, tiekoties ar Dāniju. Stundu notikušajā mačā nosacītajā pamatlaikā tika gūti tikai vieni vārti.

"Aizvakardienas spēle parādīja mūsu kļūdas, bet šodien to visu video parādījām treniņā. Varējām izdarīt secinājumus, kāpēc mēs zaudējām un maz guvām vārtus. Treniņš varbūt nebija tik ilgs, lai vēlreiz un vēlreiz visam izietu cauri, bet momenti tika akcentēti. Cerams, ka puiši šajā īsajā laikā to sapratīs," atzina Vītoliņš.

Spēles disciplīna un momentu realizācija ir tas, kas Latvijas izlasei īpaši jāņem vērā, uzsvēra Vītoliņš. "Jāvairās noraidīties, jo tomēr, spēlējot pieci pret pieci, vārtus iemest ir grūtāk nekā vairākumā. Ja paši vēl dabūsim kādu vairākumu, tas vien var kaut ko dot. Tāpat svarīga ir metienu realizācija. Mačā pret dāņiem bija pāris simtprocentīgi momenti, kurus nerealizējām. Saprotam, ka pret zviedriem, iespējams, būs vēl mazāk metienu," skaidroja Vītoliņš.

Olimpiskais turnīrs aizritēs uz mazā laukuma, kas daudziem Eiropā spēlējošajiem hokejistiem ikdienā ir neierasts. "Varbūt pat mums ir priekšrocība, jo mūsu spēlētāji lielākoties spēlē KHL, kur ir mazie laukumi, savukārt tiem, kuri spēlē citur Eiropā, tas var radīt nelielas problēmas. Mazajos laukumos spēle ir intensīvāka un skatāmāka. Tā jau ir mazo laukumu specifika, ka dinamiskā spēlē viss izšķiras mazās niansēs," stāstīja Vītoliņš.

Pirmajā spēlē Latvijas izlases vārtus sargās Ivars Punnenovs.

Latvijas hokeja izlase tās pirmajai pretiniecei olimpisko spēļu turnīrā Zviedrijai būs labs pārbaudījums, sarunā ar aģentūru LETA teica zviedru uzbrucējs Markuss Krīgers.

"Sagaidām, ka varēsim spēlēt ļoti ātru un ciešu spēli. To pašu domājam sagaidīt no pretiniekiem - viņi būs gatavi. Visi arī atpūtušies. Būs interesanti redzēt, kādā formā esam. Spēlējot Šveicē, esmu redzējis, ka no Latvijas tur ir daži ātri un meistarīgi hokejisti, kuri labi spēlē ar ripu. Arī vārtsargi ir labi, divi no Zviedrijas līgas un viens no Šveices čempionāta. Būs labs pārbaudījums mums," stāstīja Krīgers, kurš pēdējās trīs sezonas pārstāv Šveices klubu Cīrihes "Lions".

Pēc ierašanās Pekinā vairākās izlasēs tika konstatēti Covid-19 gadījumi, kā dēļ uz dažām dienām atcēla visas pārbaudes spēles jeb kombinētos treniņus.

"Arī perfektā pasaulē situācija būtu tāda, ka mēs desmit padsmit dienas esam bez spēļu prakses un aizvadām pārbaudes spēles, taču visiem ir līdzīgi apstākļi. Rītdiena daudz ko parādīs," atzīmēja Krīgers.

"Viss ir bijis labi līdz šim brīdim, izņemot to, ka pāris puiši nevarēja piedalīties dažos treniņos. Taču jūtamies droši un labi. Domāju, ka tā mums ir laba pieredze, spēlēt šādos apstākļos," turpināja hokejists.

Krīgers Zviedrijas izlases sastāvā pirms astoņiem gadiem Sočos guva sudraba godalgu, toreiz zviedriem finālā ar 0:3 atzīstot kanādiešu pārākumu.

"Tā bija patīkama pieredze, ar komandu aizcīnījāmies līdz finālam un nedaudz pietrūka līdz uzvarai. Taču tas ir viens no maniem spilgtākajiem mirkļiem manā hokejista karjerā," teica Krīgers.

Latvijas izlase olimpisko spēļu turnīru atklās 10. februārī, kad tiksies ar Zviedriju, dienu vēlāk spēkosies ar Somiju, bet 13. februārī aizvadīs cīņu ar Slovākiju.