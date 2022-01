17 gados par olimpisko čempioni kļuvusī sportiste atklāj, kāpēc zelta medaļu izmetusi mēslainē

Hlojai Kimai, kura Phjončhanā kļuva par visu laiku jaunāko olimpisko čempioni snovbordā, pēc vēsturiskā panākuma dzīve pilnībā izmainījās, turklāt ne tādā veidā, kā jaunā sportiste to būtu iepriekš vēlējusies.

59 Foto 17 gadus vecā snovborda superzvaigzne Hloja Kima olimpiskajās spēlēs +55 Skatīties vairāk

Jaunajai sporta zvaigznei liels pārsteigums bija ieraudzīt fanu drūzmēšanos viņas dzimtajā pilsētā iecienītajā maizes ceptuvē, kur Hloja bija vēlējusies mierīgi pasūtīt savu šķiņķa un siera sviestmaizi un to notiesāt.

“Kad pārrados mājās, es pat nevarēju aiziet uz savu iecienīto vietu. Tas padarīja mani dusmīgu. Es tikai gribēju pavadīt dienu viena, bet tas vairs vairs nebija iespējams,” olimpiskā čempione sūkstās intervijā “TIME”.

“Es novērtēju to, ka mani mīl un vēlas atbalstīt, bet es tikai vēlos, lai cilvēki saprastu, kam es gāju cauri tajā brīdī. Daudzi, kas mani satika, domāja, ka es esmu īsta ku*e, bet es tāda neesmu. Tie vienkārši bija nogurdinošākie divi mēneši manā dzīvē. Es vienkārši gribēju ātrāk tikt mājās. Paņemt savu sviestmaizi un doties prom.”

Arī daudzi studiju biedri prestižajā Prinstonas Universitātē Hloju Kimu esot uzskatījuši par iedomīgu, jo viņa vairākkārt atteikusi iespējām nofotografēties un nelabprāt ar daudziem komunicējusi. Sportiste esot atbildējusi, ka augstskolā vēlas būt vienlīdzīga ar citiem studentiem, nevis kādā ziņā pārāka, jo izcīnījusi olimpisko spēļu zelta medaļu.

Korejiešu ģimenē dzimusī Hloja Kima olimpisko zelta medaļu izcīnīja jau 17 gadu vecumā, bet jau pavisam drīz viņa pretendēs uz otru olimpisko zeltu. (Foto: Michael Madrid-USA TODAY Sports/Sipa USA/ Vida Press)

Intervijā tiek norādīts, ka jaunā sportiste esot piedzīvojusi kaut ko olimpiešiem neraksturīgu – pēcolimpisko depresiju. Viņa savus panākumus sasniedza daudza jaunākā vecumā, nekā vairums laureātu. Piedevām visam Kima 2018. gadā tika iekļauta žurnāla “TIME” topā starp 100 ietekmīgākajām cilvēkiem pasaulē – tas viss vien 17 gadu vecumā.

Hloja Kima visu savu sportistes karjeru tiecās pēc olimpisko spēļu medaļas, bet, kad to izcīnīja, drīz vien vēlējās no tās visa aizbēgt un savu mūža nozīmīgāko godalgu vienkārši izmeta mēslainē (no mājām gan ārā tā netika izsviesta).

Pēc vairākiem gadiem augstskolā un terapijas 21 gada vecumā viņa sāka aprast ar jauno ikdienu un pārmaiņām dzīvē. Viņa savu zelta medaļu atkal nolika tai atbilstošā vietā. Kima līdz galam gan nav spējusi pieņemt godalgas ēnas puses, tomēr ir iemācījusies ar to sadzīvot, lai gan tas esot kaitinoši: “Tas ir kā apnicīgs ods, kas visu laiku lido kaut kur blakus un sīc.”

Saistītās ziņas Miris snovborda dēļa izgudrotājs un slavenā zīmola "Burton" radītājs Džeiks Bērtons Kārpenters ASV snovborda sensācija Kima triumfē olimpisko spēļu sacensībās rampā Šausminošu kritienu olimpiskajās spēlēs piedzīvojušais krievu snovbordists parāda kāju pēc operācijas

To, cik ļoti Hloja Kima spējusi sadzīvot ar jauno ikdienu, mēs redzēsim tuvākajās nedēļās, jo 9. februārī Pekinā viņa sāks cīņas, lai atkārtotu pirms četriem gadiem Phjončhanā iespēto.