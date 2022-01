Porziņģis guvis rezultatīvāko punktu skaitu "Mavericks" uzvarā

Dalasas vienība viesos ar rezultātu 132:112 (40:25, 28:34, 30:22, 34:31) uzveica Portlendas "Trail Blazers".

Porziņģis spēlēja 27 minūtes un septiņas sekundes, realizējot septiņus no 15 divpunktu metieniem, vienu no trīs tālmetieniem un piecus no sešiem soda metieniem. Pirmajā ceturtdaļā viņš guva 14 punktus, kas latvietim ir atkārtots sezonas rekords vienā spēles divpadsmitminūtē.

Viņš arī izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, pārtvēra vienu bumbu, pieļāva trīs kļūdas, piecreiz pārkāpa noteikumus un kā vienīgais uzvarētāju rindās pamanījās iekrāt negatīvu +/- rādītāju (-2).

Porziņģis bija rezultatīvākais uzvarētāju rindās, Džeilens Bransons guva 20 punktus, atdeva 11 rezultatīvas piespēles un izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, bet Lukam Dončičam bija 15 punkti, desmit bumbas zem groziem un 15 rezultatīvas piespēles.

Dončičs sakrāja "triple-double" sesto reizi sezonā un 42.reizi karjerā, ar nākamo panākot Lafajetu Līveru, kurš šajā statistikas rādītājā visu laiku labāko sarakstā ieņem desmito vietu.

Kopumā seši "Mavericks" basketbolisti guva vismaz desmit punktu katrs. Dalasiešiem šosezon šādas spēles bijušas astoņas, no kurām sešās izcīnītas uzvaras.

Iepriekšējā spēlē, kurā "Mavericks" otrdien ar 92:130 zaudēja Goldesnteitas "Warriors", kreisās kājas pēdas lūzumu guva Tims Hārdevejs juniors.

Portlendiešiem Enfernī Simonss guva 23 punktus un atdeva septiņas rezultatīvas piespēles, bet Kristianam Džeimsam Makolumam bija 20 punkti.

"Mavericks" ar 28 uzvarām 49 spēlēs ieņem piekto vietu Rietumu konferencē, bet "Trail Blazers" ar 20 uzvarām 48 cīņās ir desmitā.

Nākamo spēli Dalasas vienība aizvadīs sestdien, kad mājās uzņems Indiānas "Pacers".