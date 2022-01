Vīrietis no Tongas izdzīvo pēc 27 stundu ilgas peldēšanas jūrā

Kā Lisals Folau pastāstīja radio stacijai "Broadcom FM", viņš sestdien krāsojis māju, kad izdzirdējis brīdinājumus par gaidāmo cunami.

Jau pavisam drīz ūdens skāris māju. Viņš kopā ar brāļameitu uzkāpis kokā, kamēr viņa brālis skrējis meklēt palīdzību. Kad šķitis, ka spēcīgie viļņi pierimuši, abi kāpuši lejā, bet tieši tobrīd parādījies milzīgs vilnis, kas abus aiznesis jūrā.

"Mēs peldējām jūrā, vienkārši saucot viens otru. Bija tumšs un mēs nevarējām viens otru redzēt. Ļoti drīz es vairs nedzirdēju viņas balsi, bet es dzirdēju, kā mani sauc mans dēls."

Vīrietis tobrīd nolēmis dēlam neatbildēt, baidoties, ka viņš riskēs ar savu dzīvību, lai tēvu glābtu. "Viņš mēģinātu mani glābt. Bet es sapratu smago situāciju un nodomāju, ka, ja notiks ļaunākais, tad lai tas esmu tikai es."

Viņš vairākkārt sācis slīkt, līdz pieķēries kādam ūdenī esošam baļķim, kas palīdzējis noturēties virs ūdens.

Nākamās dienas rītā viņš redzējis policijas laivu, kurai mājis, bet likumsargi viņu nav pamanījuši.

Vīrietis, kurš dzīvo Atatas salā, peldējis uz tālāk esošo Poloa salu, cerībā, ka sasniegs tās krastus, ko viņam arī izdevies, bet tur palīdzību nav saņēmis. "Es kliedzu, bet tur neviena nebija," stāsta vīrietis, kurš tobrīd domājis par saviem tuviniekiem un to, ka ir jāizdzīvo. "Es biju pietiekami pārliecināts, ka spēšu nokļūt arī Sopu (atrodas galvenajā Tongatapu salā)."

Neticami, bet vīrietis pēc 27 stundu atrašanās ūdenī sasniedza 7,5 kilometru attālumā esošo Tongatapu salu. Viņu tur paņēmis kāds vīrietis, kurš aizvedis uz savu māju.

"Viņa stāsts ir absolūti pārsteidzošs, ņemot vērā to, ka viņš bēga no katastrofāla notikuma, būt zem šāda veida spiediena - gan garīgi, gan fiziski... Pat ļoti pieredzējušiem peldētājiem ir fiziskas robežas, taču ir vajadzīgs cits domāšanas veids, lai spētu to, ko viņš paveica. Nav tā, ka viņš izkrita no laivas. Viņš izbēga no cunami! Peldēšanai bija vēl vairāk fizisku šķēršļu, piemēram, pelni, gruveši, viļņi un citi faktori, kas padarīja viņa peldēšanu daudz grūtāku, " "The Guardian" stāsta profesionāla peldētāja Ērika Radevāgena.

Jāpiebilst, ka vīrietim bija arī invaliditāte.

Cunami Tongas krastus sasniedza 15. janvārī pēc spēcīga zemūdens vulkāna izvirduma.

Dabas katastrofa nodarīja lielus postījumus valsts lielākās salas Tongatapu rietumu piekrastē un tuvējās mazajās salās. Atata, kurā dzīvo Folau, ir gandrīz pilnībā iznīcināta.

Salās sagruvušas vai pamatīgi bojātas vairākas ēkas un kūrorti.

Zināms, ka dabas katastrofā dzīvību zaudējusi 50 gadus veca Lielbritānijas pilsone Andžela Glovera. Sieviete gāja bojā cunami, mēģinot glābt suņus patversmē, ko bija izveidojusi kopā ar savu vīru. Tāpat tiek ziņots par vēl diviem bojāgājušajiem.