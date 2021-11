Futbola komanda uz spēlēm nobraukusi 4000 kilometrus autobusā; priekšā vēl vismaz 15 000, lai izvairītos no barga soda

Pirmajā kvalifikācijas kārtā pretī stājās Libērijas komanda MC “Breweries”, kas savā laukumā tika pieveikta ar 3:0. Tad sākās rūpes. Naudas lidošanai uz Libēriju “Binga” vienībai nav, tāpēc nācās sēsties autobusā un braukt 1400 kilometrus vienā virzienā. Liela daļa maršruta bija jāveic pa briesmīgas kvalitātes zemes ceļiem. Futbola laukumā vēl viens lielisks sniegums – 2:0 uzvara un vairāk nekā diennakti ilgs mājupceļš.

Otrās kārtas izloze bija kripatiņu veiksmīgāka – ielozēja pretiniekos kaimiņvalsts Burkina Faso komandu “ASFA-Yennenga”. Situācija rādījās cerīga, jo priekšā vien 700 kilometru tāls ceļojums uz kaimiņvalsti, tomēr neatbilstošas kvalitātes laukuma dēļ izbraukuma mačs tika pārcelts un Kotdivāru, kas nozīmēja divreiz garāku ceļojumu. Savā laukumā pirmajā spēlē minimāls zaudējums ar 0:1, tomēr atbildes spēles norises vietas maiņa radīja pamatīgus sarežģījumus, tomēr ne vien “Binga” tika uz spēli, bet revanšējās ar 1:0 un vēlāk 11 metru sitienos izcīnīja panākumu, iekļūstot jau sacensību trešajā kārtā.

Trešās kārtas izloze izspēlēja ar maliešiem ļaunu joku – tika ielozēta Zambijas komanda “Zanaco”, kas ir izkritusi no CAF Čempionu līgas un kuras mājvieta ir 7500 kilometru attālumā no mazā Bingas ciematiņa. 7500 kilometru ir aptuveni kā no Rīgas līdz Dienvidkorejas galvaspilsētai Seulai. Turklāt FC “Binga” gadījumā brauciens lielākoties būt pa neasfaltētiem ceļiem, kas nokļūšanu Zambijā padarījis praktiski neiespējamu.

FC “Binga” ir vēl palikušas divas nedēļas līdz pirmajai spēlei, kas paredzēta tieši viesos, lai izdomātu risinājumu, jo komandai nav ne naudas aviobiļetēm, ne arī iespēja samaksāt soda naudu par izstāšanos no sacensībām, par ko būtu jāmaksā naudas sods 15 tūkstošu dolāru (12 983 eiro) apmērā. “Binga” ir apņēmības pilni meklēt risinājumu un lūguši jau CAF finansiālu palīdzību.