"Dinamo" pēkšņi pametušais Zubovs: "Strādāt Krievijas hokeja labā ir daudz patīkamāk"

Pēc "Dinamo" pamešanas Zubovs tika iecelts par Krievijas U-20 izlases treneri un pašlaik Helsinkos piedalās Eirotūres turnīrā.

"Es biju priecīgi satraukts atgriezties šajā atmosfērā. Krievijas izlasē jau daudzus gadus tiek uzturēts augsts līmenis, un par to man ir tikai pozitīvas emocijas. Mans līgums būs spēkā līdz sezonas beigām," žurnālistiem teica Zubovs.

"Pašlaik koncentrējos tikai darbam izlasē. Kas būs rīt vai parīt, mani neinteresē," uz jautājumu par kāda kluba trenēšanu atbildēja Zubovs. "Es tomēr esmu krievs, tāpēc ir daudz interesantāk strādāt šeit - Krievijas hokeja labā."

Zubovs apstiprināja, ka viņam ir labas attiecības ar visiem treneriem izlasē, un svarīgākais ir visiem strādāt saskaņoti, lai varētu izcīnīt augstākos rezultātus Pekinas olimpiskajās spēlēs.

Septembra beigās Zubovs negaidīti paziņoja, ka atstāj "Dinamo" galvenā trenera amatu, un kluba paziņojumā bija norādīts, ka viņš to darījis ģimenes apsvērumu dēļ. Apmēram nedēļu vēlāk tika paziņots, ka viņš izvēlēts par Krievijas U-20 izlases treneri.

Intervijā portālam Sportacentrs.com Rīga "Dinamo" ģenerālmenedžeris Edgars Buncis norādīja, ka Zubova aiziešana no kluba bija visai liels "uzmetiens". Turklāt treneris gan viņam, gan spēlētājiem to paziņoja ar īsziņu - no neviena klātienē neatvadoties.

Pirms pievienošanās "Dinamo" treneru štābam Zubovs 2011./12. gada sezonā Sanktpēterburgas SKA komandā sāka treneru karjeru, pildot asistenta pienākumus. 2015./16. gada sezonā viņš kļuva par SKA galveno treneri, bet turpmākās trīs sezonas galvenā trenera amatā strādāja "Soči" klubā.