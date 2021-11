Laksa gūst 22 punktus un izcīna uzvaru A sērijas mačā

Skio basketbolistes viesos ar rezultātu 70:66 (19:19, 17:11, 20:15, 14:21) uzvarēja Raguzas "Passalacqua".

Laksa laukumā pavadīja 32 minūtes un 40 sekundes, šajā laikā realizējot trīs no sešiem divpunktu metieniem, piecus no desmit tālmetieniem un vienu no diviem "sodiņiem". Latvietes kontā bija arī sešas atlēkušās bumbas, divas pārķertas bumbas, trīs kļūdas, pa rezultatīvai piespēlei un personiskajai piezīmei, trīs izprovocēti noteikumu pārkāpumi pretiniecēm un efektivitātes koeficients 21.

Kopā ar Sandrīni Grudā, kura bez 22 punktiem sakrāja arī desmit atlēkušās bumbas, Laksa kļuva par spēles rezultatīvāko dalībnieci.

Skio komandas galvenais treneris ir Latvijas izlases bijušais vadītājs Georgs Dikeulaks.

Mājiniecēm 16 punktus guva Nikola Romeo.

Zaudējumu viesos piedzīvoja Karlīnes Pilāberes pārstāvētā Sanmartīno "Fila", kas izbraukumā ar 59:64 (19:15, 13:19, 16:10, 11:20) piekāpās Sesto Sandžovanni "Allianz Geas".

Pilābere 15 minūšu un 51 sekundes laikā guva divus punktus, simtprocentīgi realizējot soda metienus. Viņa aizmeta garām grozam abus divpunktu metienus, izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, pārtvēra vienu bumbu un pa divām reizēm pārkāpa noteikumus un izprovocēja pārkāpumus pretiniecēm, kā arī spēli beidza ar efektivitātes koeficientu viens.

Laksas pārstāvētā komanda ir vienīgā, kas sezonu sākusi ar sešām uzvarām, bet Pilāberes klubs ticis pie trim panākumiem un ir astotajā vietā.

Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Venēcijas "Umana Reyer, finālsērijā ar 3-2 pieveicot Skio "Famila".