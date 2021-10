Lomažam, Babkinai un Šteinbergai rezultatīvas spēles Turcijas čempionātā

Denizli komanda viesos ar 62:74 (8:8, 24:25, 8:22, 22:19) piekāpās Stambulas "Bešiktaš" vienībai.

Lomažs ar 18 punktiem kļuva par rezultatīvāko spēlētāju savā komandā. Viņš spēlēja 29 minūtes un 42 sekundes, grozā raidot vienu no trīs divpunktu metieniem, trīs no deviņiem tālmetieniem un septiņus no astoņiem soda metieniem. Viņš arī izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, vienreiz rezultatīvi piespēlēja, četrreiz pārkāpa noteikumus, trīsreiz izprovocēja pārkāpumu pretiniekiem un sakrāja efektivitātes koeficientu 11.

Par Lomažu rezultatīvāks sestdien Stambulā bija vien Egehans Arna ar 19 punktiem.

Denizli vienība ir uzvarējusi divās no sešām aizvadītajām spēlēm un ieņem astoto vietu turnīra tabulā.

Lomažs uz Turcijas čempionātu pārcēlās pēc iepriekšējā sezonā veiksmīgi aizvadītiem mēnešiem Vācijas bundeslīgā.

Tikmēr Latvijas basketboliste Elīna Babkina Turcijas čempionāta spēlē Ankaras "Cankaya Universitesi" zaudējumā guva 14 punktus, kamēr divu Stambulas lielklubu duelī Anete Šteinberga iemeta 12 punktus.

Ankaras "Cankaya Universitesi" mājās ar rezultātu 66:92 (22:25, 15:34, 16:21, 13:12) piekāpās Mersinas "Yenišehir Belediyesi".

Babkina bija otra rezultatīvākā Ankaras komandas spēlētāja, laukumā pavadītajās 33 minūtēs un 39 sekundēs gūstot 14 punktus, realizējot divus no pieciem divpunktu un divus no astoņiem trīspunktu metieniem, kā arī visus četrus soda metienus. Viņa arī izcīnīja četras atlēkušās bumbas un atdeva sešas rezultatīvas piespēles, kā arī pieļāva sešas kļūdas un vienreiz pārkāpa noteikumus.

Ankaras vienības rezultatīvākā spēlētāja ar 29 gūtajiem punktiem bija Aleksisa Prinsa.

Uzvarētāju komandā ar "double-double" izcēlās Kristīne Anigva, gūstot 18 punktus un izcīnot 11 atlēkušās bumbas.

Šteinbergas pārstāvētā Stambulas "Galatasaray" izbraukuma spēlē ar rezultātu 56:74 (17:18, 11:22, 17:14, 11:20) piekāpās Stambulas "Fenerbache".

Šteinberga laukumā bija 36 minūtes un 16 sekundes, kuru laikā guva 12 punktus, realizējot divus no sešiem divu punktu metieniem, divus no pieciem tālmetieniem un divus soda metienus. Viņa arī izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, divas reizes kļūdījās, bloķēja vienu pretinieku metienu un sakrāja četras personīgās piezīmes.

"Galatasaray" komandā rezultatīvākā ar 18 punktiem un piecām rezultatīvām piespēlēm bija Rikuna Viljamsa.

Mājinieču vienībā Alīna Jagupova izcēlās ar 19 punktiem, deviņām atlēkušajām bumbām un sešām rezultatīvām piespēlēm.

Citā spēlē Aijas Jurjānes pārstāvētā Ankaras "Botaš" mājās ar rezultātu 65:75 (19:28, 14:15, 15:18, 17:14) zaudēja "Antalya 07" komandai.

Latvijas basketboliste laukumā pavadītajās 28 minūtēs un 27 sekundēs guva 11 punktus un izcīnīja deviņas atlēkušas bumbas. Jurjāne izpildīja sešus neprecīzus divu punktu metienus un trīs neprecīzus tālmetienus, taču realizēja 11 no 12 soda metieniem. Viņa arī bloķēja divus pretinieču metienus un nopelnīja divas personiskās piezīmes.

"Botaš" vienībā rezultatīvākā bija Džezmīna Deivisa, kura guva 17 punktus un atdeva trīs rezultatīvas piespēles.

Uzvarētāju komandā ar 27 gūtajiem punktiem un 12 atlēkušajām bumbām izcēlās Luka Ivankoviča, sakrājot "double-double".

Turcijas čempionātā šosezon piedalās 14 komandas, no kurām četras pārstāv arī Latvijas spēlētājas.