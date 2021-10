Bertāns: ja mums būs tik daudz iespēju, varam uzvarēt daudzās spēlēs

Jau ziņots, ka piektdien Vašingtonas "Wizards" ar rezultātu 135:134 izcīnīja uzvaru papildlaikā pār Indiānas "Pacers". Latvijas spēlētājs guva 17 punktus, tai skaitā arī izšķirošo tālmetienu.

"Pagājušajā sezonā nesanāca parādīt tādu spēli uzbrukumā un aizsardzībā, jo nebiju labākajā formā. Šogad tas bija mans mērķis - atgriezties formā, koncentrēties uz aizsardzību un tad arī uzbrukums izdosies," pēc spēles teica Bertāns.

Bumbu pie latvieša pirms izšķirošā trīspunktu metiena nogādāja Spensers Dinvidijs, kuru Bertāns raksturoja kā daudzpusīgu un ātru spēlētāju, kurš spēj nokļūt līdz grozam. "Es pats arī izbaudu tādu spēli, kad bumba kustās un tiek vienkārši meklēts brīvai spēlētājs. Vienkārši jābūt gatavam noķert bumbu, kad būsi brīvs," piebilda Latvijas spēlētājs.

"Ir patīkami iesākt sezonu ar divām uzvarām, taču vienmēr ejam ar domu par to, ka jāizcīna uzvara katrā nākamajā spēlē un tas ir svarīgākais," paziņoja Bertāns. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Vašingtonas komandai starpsezonā pievienojās vairāki jauni spēlētāji. "Pirmkārt, viņi ir lieliski puiši, kas veido labu ķīmiju komandā un, protams, arī labi basketbolisti. Tas bija viegli atrast ar viņiem saikni gan uz laukuma, gan ārpus laukuma," teica Bertāns.

Pašlaik Vašingtonā jaunie spēlētāji labi iekļaujas sastāvā, un uz vairākām pozīcijām ir divi vai pat trīs labi spēlētāji, kas ļauj aizvadīt labu spēli arī tad, ja nevar spēlēt kāds no līderiem. "Breds [Bredlijs Bīls] šovakar nespēlēja, tāpēc savas minūtes dabūja kāds cits. Tā ir priekšrocība, ja viens spēlētājs ir izsists no ierindas, un ir citi, kas var spēlēt," situāciju komandā raksturoja latvietis.

Spēlē Bertāns realizēja četrus precīzus tālmetienus, tāpēc atvieglots teica, ka beidzot ir priecīgs, jo atmaksājas smagais treniņu darbs.

"Uzvarēt šādā spēlē bez viena no līderiem, kad katrs spēlētājs no soliņa atdod visu enerģiju laukumā ir svarīgi. Iepriekšējās sezonās, ja mēs bijām tādā situācijā, nekas neizdevās," teica Bertāns. "Ir patīkami iesākt sezonu ar divām uzvarām, taču vienmēr ejam ar domu par to, ka jāizcīna uzvara katrā nākamajā spēlē un tas ir svarīgākais."

Nākamo spēli Bertāna pārstāvētā vienība aizvadīs pirmdien, viesos tiekoties ar Bruklinas "Nets".

Šosezon NBA regulārajā čempionātā katra komanda aizvadīs 82 spēles.