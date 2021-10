Briedim karjeru bija jābeidz pirms gada. Kas viņu sagaida turpmāk?

Pirms astoņiem gadiem Briedis intervijā žurnālam “Klubs” izteica domu, ka varētu boksēties līdz 35 gadu vecumam, lai nebūtu jāpaliek kā Denijam Viljamam, kurš karjeras izskaņā pārvērtās teju par boksa maisu. Ja Mairis turētu šo solījumu, tad viņam no boksa vajadzēja aiziet pagājušā gadā, esot slavas zenītā pēc karjeras lielākās uzvaras Pasaules boksa supersērijas finālā pār kubieti Junielu Dortikosu. Kā pasaules čempionam IBF versijā.

Protams, ka astoņus gadus atpakaļ Briedis nevarēja prognozēt savu fizisko un mentālo šā brīža gatavību. Briedis joprojām ir labākais bokseris pirmajā smagajā svarā un nav zaudējis apņēmību sasniegt jaunas virsotnes. Tajā pašā laikā Mairim jau ir 36 un tagad puslīdz droši var teikt, ka viņa profesionālā karjera ir tuvu finiša taisnei.

Ja atgriežamies pie sestdienas vakarā gaidāmās cīņas pret Mannu, tad tā tika sarīkota diezgan lielā steigā, aizvietojot citas dažādu iemeslu nojukušās iespējas. Briedim ir jāaizsargā IBF pasaules čempiona josta, kurai var izrādīties diezgan liela vērtība nākamo cīņu izvēlē. Par to, ka Briedis uzvarēs Mannu, laikam šaubās tikai vācieša nometnē. Tāpēc pēdējās nedēļas laikā par pašu cīņu pret Mannu runā pat mazāk nekā par to, ar ko tad Briedim vajadzētu cīnīties turpmāk. Ja pēdējā gada laikā bija tikai spekulācijas par dažādiem iespējamiem pretiniekiem, tad tagad Brieža komandai galdā ir divas puslīdz drošas nākamās cīņas iespējas.

Reālākā iespēja – Lorenss Okolijs

“Esmu pirmais numurs pirmajā smagajā svarā un šajā kategorijā aizvadījis cīņas pret visiem labākajiem, nedomāju, ka man vēl šeit ir ko pierādīt. Okolijs pēdējās cīņās ir parādījis solīdu boksu un pelnīti izcīnījis titulus. Ja viņi man var piedāvāt ko interesantu, lai es vēl paliktu pirmajā smagā svara kategorijā, būtu tam atvērts,” tā izdevumam “Proboxing Fans” pavasarī izteicās Briedis, novērtējis brita uzvaru pār Brieža iepriekš skandalozi pārspēto Kšištofu Glovacki. Tā uzvara Okolijam atnesa WBO čempiona titulu, kuru septembra beigās izdevās aizstāvēt ar pārliecinošu uzvaru pār melnkalnieti Dilanu Prašoviču. Turpat ringā pirms gaidāmās Oleksandra Usika un Entonija Džošua cīņas “Tottenham Hotspur” arēnā Okolijs publiski izaicināja Briedi.

Nojaušams, ka Okolijam interese par Briedi ir tikai kā par IBF pasaules čempiona jostas īpašnieku un kā par iespējamu pretinieku divu čempionu jostu apvienošanas cīņā. Abu bokseru promouteri - attiecīgi Edijs Hērns un Kalle Zauerlands – ir gana labi pazīstami, lai vienotos par šādu cīņu un sarūpētu tai solīdu naudas balvu. Protams, ka Okolija un Brieža cīņa iespējama tikai Lielbritānijā, un droši vien tāpēc Zauerlands šonedēļ Rīgā latviešu līdzjutējus pabaidīja ar vārdiem “Briedim cīņa pret Mannu būs pēdējā Latvijā”. Zauerlands ir piebremzējis Brieža pāreju uz smagsvariem, jo tepat degungalā krūzeros vēl ir nepadarīts darbiņš ar iespējami labu honorāru. Ja Mannam sestdien neizdosies pagriezt zemes rotāciju pretējā virzienā, tad IBF pasaules čempionam Briedim nākamo cīņu vajadzētu aizvadīt nākamā gada sākumā pret Okoliju.

Opetaija gaida savu iespēju

Kopš uzvaras Supersērijas finālā Briedim pieder IBF pasaules čempiona josta un viņam jārēķinās arī ar šīs organizācijas noteikumiem un vēlmēm. Pēc nolikuma titulu vajadzēja aizstāvēt līdz šī gada jūnijam, taču sarežģītās pandēmijas situācijas dēļ tas strikti netika ievērots. Par obligāto pretendentu tika izvirzīts polis Mihals Česlaks, kuram radās problēmas ar saviem promouteriem un IBF poļa kandidatūru atcēla. Tālāk Briedis varēja izvēlēties pretinieku pats un tieši tā Zauerlanda organizācijas apcirkņos tika atrasts Arturs Manns. Zemākas klases bokseris, kuru vajadzētu uzvarēt bez problēmām.

Tikmēr IBF ir tikusi skaidrībā par nākamo obligāto pretendentu un par to nosaukusi nezaudējušo (20 uzvaras) austrālieti Džeju Opataiju. Pie iespējamās cīņas organizēšanas ķērusies Austrālijas kompānija “Fox Sports” un nav šaubu, ka tā būtu labi pārdodama visā Okeānijā. “Fox Sports” jau norādījuši, ka sākuši sarunas par iespējamajiem cīņas datumiem janvārī vai februārī. Tātad tajā pašā laikā, kad varētu sagaidīt piedāvājumu no Okolija puses.

“Tās arī ir divas nākamās cīņas, ar ko jārēķinās Mairim Briedim – viena vai otra,” Zauerlands šonedēļ lika noprast, ka no šīm divām iespējām tiks izvēlēta viena. Starp rindām var lasīt, ka izšķirošais būs britu vai austrāliešu piesolītais honorārs. Diezgan skaidrs, ka tā ir Brieža pēdējā iespēja tikt pie labas peļņas krūzeros.

Smagsvari pagaidām liek pagaidīt

Briedis teju gada garumā gatavojās sekot Usika pēdās uz smagsvaru kategoriju, un jūnijā šī iecere ieguva jau reālas aprises, taču tur viņa ceļi pretī titulcīņām pašlaik izskatās diezgan miglaini. Skaidrs, ka Briedis uzreiz nekādi nevar ielēkt pie lielā četrinieka (Usiks, Džošua, Fjūrijs, Vailders) un savu ceļu pēc smagsvaru kategorijas lielās naudas būtu jāsāk ar piezemētākām cīņām. Droši vien arī pie tādām tikt nav viegli, jo Briedim ir divi izteikti trūkumi – viņš ir no maza reklāmas tirgus ar ierobežotiem līdzekļiem un tajā pašā laikā ir ļoti spēcīgs bokseris, pret kuru nepatīkamos statistikas ierakstos var iedzīvoties jebkurš no smagsvaru grupas. Tāpat Briedim ik pa laikam nākas ielūkoties pases datos un savos fiziskajos rādītājos, lai izrēķinātu, ka viņam nav tik daudz laika, lai smagsvaros sevi sāktu pierādīt no pašas apakšas. Nenoliedzami, kā divu organizāciju pirmā smagā svara čempionam Briedim smagsvaru kategorijā būtu lielāka vērtība. Tādēļ tieši cīņa pret Okoliju no tālākās sportiskās perspektīvas šķiet pamatotāka. Uzvaras gadījumā ceļš līdz pasaules čempiona obligātā pretendenta statusam kādā no versijām smagajā svarā varētu būt paveicams īsākā laikā. Usika piemērs rāda, ka tās ir vismaz divas cīņas, tātad laika izteiksmē vismaz viens gads.

Boksa speciālists un kādu brīdi Briedi trenējušais Elvis Mihaiļenko kā potenciālu pirmo pretinieku redz Krievijas bokseri Muratu Gasijevu. Arī viņš ir no krūzeriem, bija Supersērijā un tāpat kā Briedis, vienīgo zaudējumu piedzīvoja pret Usiku. Šāda cīņa varētu labi skanēt no sportiskās puses un tā varētu būt gana interesanta Krievijas investoriem.

Šie scenāriji tiek rakstīti, pieņemot, ka Briedis pārspēs Mannu. Ja notiek sensācija, vairs nebūs aktuāls Opetaijas variants (tad pret viņu būtu jācīnās Mannam) un, visticamāk, arī Okolija piedāvājums. Zaudējums varētu atstāt iespaidu arī uz Brieža iecerēm smagsvaru kategorijā. Pagaidām Mairis ir apņēmības pilns iet tālāk un par karjeras nobeigumu vairs nerunā. Cerēsim, ka cīņa pret Mannu būs tikai pieturas punkts, lai tiktu pie vēl kādas naudas izteiksmē vērtīgas un sportiskā ziņā skaļas cīņas. Ārpus Zauerlanda rīkotās supersērijas ietvariem tādu faktiski nav bijis. Tiesa, Zauerlands neesot atmetis domu par Supersērijas sezonu smagajā svarā. Ja līdz tam patiešām nonāks, tad tas jau būs pavisam cits stāsts un nav šaubu, ka dalībnieku vidū vieta būtu arī Briedim.