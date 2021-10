Traģēdija Viļņā: no Covid-19 komplikācijām miris 32 gadus vecs regbija spēlētājs

Par sportista nāvi sociālajos tīklos ziņo Viļņas regbija akadēmija. Tiek vēstīts, ka Artūrs par savu dzīvību cīnījies reanimācijas nodaļā un miris no septiskā šoka.

Viļņas regbija akadēmija uzsver, ka Artūrs Vigura bija lielisks cilvēks, un izsaka dziļu līdzjūtību visai sportista tuviniekiem un visai Viļņas regbija sabiedrībai, kura zaudējusi vienu no saviem biedriem.

Situācija ir satraucoša, jo Artūrs Vigura ir jau trešais trīsdesmitgadnieks, kas Lietuvā no Covid-19 komplikācijām miris pēdējās nedēļas laikā. Aizvadītajā piektdienā kaimiņvalsts mediji ziņoja par divu sieviešu nāvi, kuras mirušas no Covid-19 un bijušas vecumgrupā līdz 40 gadiem. Viena no viņām mirusi Kauņas klīnikā un nebija vakcinējusies. Otra sieviete dzīvoja Telšos, bet, stāvoklim pasliktinoties, pārvesta uz Šauļu slimnīcu, kur pēc 8 dienu cīņas ar dzīvību diemžēl mirusi. Telšu iedzīvotāja bija vakcinējusies, taču viņai bija smagas imūnsistēmas blakusslimības.

Kopš pandēmijas sākuma inficēšanās ar jauno koronavīrusu Lietuvā pavisam diagnosticēta 357 801 cilvēkam.

Ar Covid-19 kopumā Lietuvā miruši 5308 cilvēki.

Slimnīcās pašlaik tiek ārstēti 1488 Covid-19 pacienti, 144 no viņiem atrodas reanimācijā.

Pēc Statistikas departamenta datiem, 14 dienu kumulatīvais inficēšanās gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju Lietuvā pieaudzis līdz 998,5.

Pret Covid-19 Lietuvā vakcinēti kopumā 1 770 673 cilvēki, tostarp 1 638 924 cilvēkiem vakcinācijas kurss pabeigts. 41 910 cilvēkiem veikta balstvakcinācija.

