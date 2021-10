Girgensonam un "Sabres" minimāls zaudējums NHL pārbaudes spēlē; Daugaviņam vārti Šveicē

"Sabres" savā laukumā ar rezultātu 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) piekāpās Pitsburgas "Penguins" vienībai, kas ārpus pieteikuma atstāja uzbrucēju Teodoru Bļugeru.

Spēles 17. minūtē viesus vadībā izvirzīja Dominiks Simons, bet otrā perioda otrajā pusē uz "Sabres" uzbrucēja Teidža Tompsona precīzo metienu atbildēja Mišels Šapū.

Girgensons spēlēja 17 minūtes un 16 sekundes, no tām divas minūtes un 24 sekundes mazākumā, bet 52 sekundes vairākumā. Latviešu uzbrucējs vienreiz meta pa vārtiem, uzvarēja deviņos no 18 iemetieniem un cīņu noslēdza ar negatīvu lietderības koeficientu -1.

Tikmēr ārpus pieteikuma palika vārtsargs Artūrs Šilovs, kura pārstāvētā Vankūveras "Canucks" viesos ar rezultātu 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) atzina Kalgari "Flames" pārākumu.

"Canucks" vārtus sargāja Tečers Demko, kurš atvairīja 27 no 30 pretinieku mestajām ripām, "Flames" hokejistiem 4:1 panākot ar metienu tukšos vārtos.

NHL pamatturnīrs sāksies 12. oktobrī.

Tikmēr Latvijas izlases uzbrucējs Kaspars Daugaviņš piektdien guva vārtus Šveices hokeja augstākās līgas (NL) spēlē, palīdzot "Bern" hokejistiem izcīnīt uzvaru.

Bernes vienība savā laukumā ar rezultātu 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) uzvarēja Rapersvīles "Jona Lakers" komandu.

Daugaviņš vārtus guva spēles sestajā minūtē, kad pēc ripas apstrādāšanas izpildīja veiksmīgu raidījumu no iemetienu apļa. Latvijas hokejists piektdien uz ledus pavadīja 18 minūtes un sešas sekundes, kuru laikā divreiz meta pa vārtiem, uzvarēja divos no septiņiem iemetieniem un tika pie pozitīva lietderības koeficienta +2.

Daugaviņš sezonas pirmajās desmit spēlēs guvis trīs vārtus un atdevis četras rezultatīvas piespēles, komandas ražīgāko spēlētāju sarakstā ieņemot trešo vietu.

Citā spēlē vairāku latviešu pārstāvētā Langnavas "Tigers" mājās ar 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) atzina "Fribourg-Gotteron" pārākumu. Vienīgais no Latvijas hokejistiem pieteikumā bija vārtsargs Ivars Punnenovs, taču vārtu drošība tika uzticēta no Davosas komandas izīrētajam Robertam Maieram, kurš atvairīja 31 no 34 metieniem,

Neveiksmi cieta arī uzbrucējs Ronalds Ķēniņš un "Lausanne", kas mājās ar 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) piekāpās latvieša savulaik pārstāvētajai Cīrihes "Lions". Ķēniņš pret Cīrihes vienību spēlēja 21 minūti un 39 sekundes, četrreiz meta pa vārtiem, bloķēja vienu metienu un tika pie negatīva lietderības koeficienta -1.

Tāpat zaudējumu piedzīvoja uzbrucēja Denisa Smirnova un aizsarga Sanda Smona pārstāvētā Ženēvas "Servette", kas iepriekšējās sezonas finālistu cīņā pretinieku laukumā ar 4:5 (1:2, 1:1, 2:1, 0:1) papildlaikā piekāpās čempionei "Zug". Smirnovs piecās minūtēs un 49 sekundēs vienreiz meta pa vārtiem un dueli noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu, tāpat kā vienu minūti un 42 sekundes spēlējušais Smons.

Turnīra tabulā visas četras latviešu pārstāvētās komandas atrodas viena aiz otras. "Bern" ar desmit punktiem desmit cīņās ir devītā, "Servette" ar deviņiem punktiem deviņās spēlēs ieņem desmito vietu, bet "Tigers" ar tikpat punktiem desmit cīņās ir 11., kamēr tālāk seko "Lausanne" ar astoņiem punktiem astoņos mačos.

Iepriekšējā sezonā Nacionālās līgas turnīra finālā Ženēvas "Servette" piekāpās "Zug" hokejistiem.