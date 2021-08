Bogdanovičam 16. vieta Baltijas ceļa velobrauciena trešajā posmā

Svētdien 166,7 kilometrus garajā trešajā posmā Latvijas teritorijā veiksmīgs izrādījās norvēģa Oskara Mirestela Juhansona no "Uno-X Dare Development Team" bēgšanas mēģinājums, finišējot 46 sekundes pirms lielās grupas.

Grupas finišā cīņā par pārējām godalgotajām vietām manīgākais izrādījās "Groupama FDJ" pārstāvis Lorenss Pitijs no Jaunzēlandes, kurš otrais finišēja visās trijās velobrauciena dienās. Trešo vietu izcīnīja Igaunijas izlases līderis Normans Vahtra.

16.vietu lielajā grupā izcīnīja Bogdanovičs, 17. - Vosekalns, 34. - Andžs Flaksis, 48. - Kristers Ansons. Alekss Krasts un Oskars Dankbārs no uzvarētāja atpalika par minūti un 11 sekundēm, ierindojoties attiecīgi 65. un 66.vietā, bet 82. 100 braucēju konkurencē finišēja Bruno Mārtiņš Binovskis, no Juhansena atpaliekot astoņas minūtes un 36 sekundes.

Kopvērtējumā līdera krekliņu nosargāja Pitijs, kurš tikai par piecām sekundēm apsteidza mājinieku Karlu Patriku Lauku un par 14 sekundēm Somijas braucēju Anti Jusi Juntunenu ("Ampler Development Team")..

No Latvijas riteņbraucējiem 11.vietā ierindojās Vosekalns, par 18 sekundēm atpaliekot no uzvarētāja. Bogdanovičs un Ansons ar 20 sekunžu atpalicību ierindojās attiecīgi 15. un 18. pozīcijā. Flaksis finišēja 33. vietā (+10:20), Dankbārs un Krasts attiecīgi 64. un 65.vietā (abiem - +12:15), bet Binovskis - 87. vietā no 95 finišējušajiem (+26:49).

Sprinteru vērtējumā labāko vietu - 14. - no Latvijas sportistiem ieņēma Bogdanovičs, bet ar devīto vietu "kalnu karaļa" vērtējumā atzīmējās Flaksis, bet Ansons ieņēma devīto vietu jauno braucēju konkurencē.

Pirmais latvietis, kuram izdevies uzvarēt "Baltic Chain tour" velobraucienu, ir Harijs Japiņš, kurš to paveica tālajā 1955.gadā, kad sacensības notika pirmo reizi. Pēc velobrauciena atjaunošanas 2011.gadā no Latvijas sportistiem kopvērtējumā uzvarēt izdevies Bogdanovičam (2016. gadā) un Emīlam Liepiņam (2018. gadā). 2014.gadā tūres kopvērtējumā triumfēja šī brīža pasaules riteņbraukšanas superzvaigzne Matjē van der Pūls.