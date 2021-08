ASV leģenda Loida noslēgs futbolistes karjeru šī gada beigās

39 gadus vecā spēlētāja 312 spēlēs ir pielaikojusi ASV izlases kreklu un 22 gadus ilgajā spēlētājas karjerā pārstāvējusi 11 klubus, 12 gadus no tiem aizvadot profesionāles statusā.

Loida ir viena no četrām spēlētājām, kura futbolā valstsvienības kreklā ir spēlējusi vairāk nekā 300 reizes. Viņa gatavojas beigt karjeru ASV izlases sastāvā septembrī un oktobrī paredzētajās draudzības spēlēs.

Tāpat viņai jāpabeidz sezona Nacionālās sieviešu futbola līgas kluba "Gotham" rindās.

Ņūdžersijā dzimusī futboliste mājienu par futbolistes karjeras beigām deva pēc ASV sakāves pret Kanādu Tokijas olimpisko spēļu pusfinālā mēneša sākumā un pirmdien apstiprināja savu lēmumu.

“Kad 2005. gadā pirmo reizi sāku spēlēt izlasē, man bija divi galvenie mērķi - būt tik labai futbolistei, cik vien es varu būt, un palīdzēt komandai uzvarēt čempionātos,” teikts viņas paziņojumā.

"Katru dienu, kad izgāju laukumā, es spēlēju tā, it kā tā būtu mana pēdējā spēle. Es nekad negribēju kaut ko uzskatīt par pašsaprotamu, it īpaši, zinot, cik grūti ir nokļūt virsotnē, bet vēl grūtāk ir tur noturēties tik ilgi," viņa skaidro savu karjeru.

Loida triju dekāžu laikā ASV izlasē spēlēja piecu dažādu galveno treneru vadībā, ceļot virs galvas Pasaules kausu 2015. un 2019. gadā, bet 2011.gadā ieņemot otro vietu.

312 valstsvienības spēlēs, kas ietver arī piedalīšanos četrās olimpiskajās spēlēs, ASV izlasei ir 257 uzvaras, 17 neizšķirti un 38 zaudējumi ar uzvaru īpatsvaru 88 procenti.

Viņa pateicās par iespēju ASV izlasē pārstāvēt valsti pēdējos 17 gadus.

Loida ir viena no divām amerikānietēm, kura FIFA gada spēlētājas balva izcīnījusi vairāk par vienu reizi, to paveicot 2015. un 2016. gadā. Otra ir Mija Hema, kas to paveica 2001. un 2002. gadā.

312 spēlēs ASV izlasē uzbrūkošā tipa spēlētāja, kas var spēlēt gan pussarga, gan uzbrucēja postenī, ir guvusi 128 vārtus.