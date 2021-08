Seska ekipāža JWRC posmā Beļģijā izstājas no otrās dienas sacensībām

Jau ziņots, ka pēc septiņiem piektdienas ātrumposmiem latvieši ieņēma pieticīgo piekto vietu junioru klasē, lai gan uzvarēja vienā no "dopiem".

Sestdienas pirmajā ātrumposmā Seska ekipāža iebrauca grāvī un izstājās no otrās dienas sacensībām, tādējādi necīnīsies par augstvērtīgo vietu.

"Dienas pirmo ātrumposmu junioru ieskaites dalībnieki veica pārbrauciena režīmā, savukārt pirmajā īstajā "dopā" (SS10) vienā no līkumiem ieslīdējām grāvī. Ātrums bija pietiekami mazs, līdz ar to pašiem un automašīnai viss ir kārtībā, taču grāvji Iprā ir dziļi un avarējām vietā, kur nav skatītāju, līdz ar to šodien sacensības ir beigušās," sociālajā vietnē "Facebook" raksta ekipāžas preses dienests.

Pirms svētdien gaidāmajiem četriem ātrumposmiem JWRC klasē pārliecinošu pirmo vietu ieņem brits Džons Ārmstrongs, kurš par vienu minūti un 1,1 sekundi apsteidz somu Sami Pajari, bet vēl 15,8 sekundes zaudē igauņu pilots Roberts Virvess. Klasē startē sešas ekipāžas.

Sesks, kurš sestdien nefinišēja septiņos "dopos", sacīksti varēs turpināt svētdien, par katru izlaisto ātrumposmu saņemot desmit minūšu laika sodu.

Visi šīs klases sportisti startē identiskās "Ford Fiesta Rally4" automašīnās.

Kopējā ieskaitē pirmais ir "Hyundai Shell Mobis" pilots beļģis Tjerī Nevils. Viņš par 10,1 sekundēm apsteidz savu komandas biedru īru Kreigu Brīnu un par 42,2 sekundēm britu Elfinu Evansu ("Toyota Gazoo").

Latvijas rallija braucējs pirmajā JWRC posmā Horvātijā bija otrais, otrajā etapā Portugālē izcīnīja uzvaru, bet trešajā posmā Igaunijā ierindojās trešajā vietā. Pirms Beļģijas posma Sesks JWRC kopvērtējumā ar 67 punktiem bija otrajā vietā, par četriem punktiem atpaliekot no Pajari. Trešais ar 56 punktiem bija Ārmstrongs.

LMT Autosporta akadēmijas ekipāža Sesks/Francis ir līdz šim vienīgie Latvijas rallisti, kuri kāpuši uz JWRC goda pjedestāla augstākā pakāpiena. Pērn trijos no četriem sacensību posmiem ekipāža finišēja labāko trijniekā.

JWRC klases autosportisti sezonu noslēgs Spānijā (14.-17.oktobrī).