Džons Kūpers izraudzīts par Kanādas valstsvienības galveno treneri Pekinas olimpiskajās spēlēs

Kūpera iecelšana valstsvienības galvenā trenera amatā ir atkarīga no vienošanās starp NHL un Starptautisko Olimpisko komiteju (SOK) par līgas pārstāvju dalību februārī gaidāmajās olimpiskajās spēlēs Ķīnā.

Pekinā Kanādas izlases mērķis ir trešo reizi pēdējās četrās ziemas olimpiskajās spēlēs izcīnīt zelta medaļu. Kanādas valstsvienība triumfēja 2010. un 2014. gada ziemas olimpiskajās spēlēs, bet 2018. gada spēlēs Phjončhanā, kad NHL pārstāvjiem dalība spēlēs netika atļauta, kanādieši ieguva bronzas medaļu.

"Tas ir pagodinājums, ka man uztic nākamgad Pekinā vadīt Kanādas vīriešu olimpisko komandu," sacīja Kūpers.

Par Kūpera asistentiem federācija izraudzījusies trīs citus galvenos trenerus no NHL: Brūsu Kesidiju no Bostonas "Bruins", Pīteru Debēru no Lasvegasas "Golden Knights" un Beriju Trocu no Ņujorkas "Islanders".

Šāds treneru korpuss Kanādas izlasei būs iespējams, ja NHL un SOK vienosies, bet pagaidām sarunas starp NHL vadību, spēlētāju arodbiedrību, SOK un Starptautisko hokeja federāciju turpinās.

Sarunu temati ietver apdrošināšanu, tostarp ar Covid-19 saistītos pasākumus.

NHL nākamās sezonas spēļu grafikā ir paredzēts pārtraukums Pekinas olimpisko spēļu laikā, tomēr līga ir gatava pārskatīt plānus, ja sarunās vienošanās netiks panākta.

Kūpers bija Kanādas izlases galvenais treneris, kad tā izcīnīja otro vietu 2017.gada pasaules čempionātā. Arī Debēram un Trocam ir pieredze darbā ar valstsvienību.

"Lightning" galvenā trenera amatā viņš ir jau deviņas sezonas, kļūstot par visilgāk vienu klubu vadījušo treneri NHL.