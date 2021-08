Tokijas olimpisko spēļu zelta medaļu brīvajā cīņā iegūst krievs Sidakovs, amerikānis Stīvsons un japāniete Mukaida

Svara kategorijā līdz 74 kilogramiem finālā Sidakovs ar 7:0 pieveica baltkrievu Mahamedhabibu Kadzimahamedovu.

Savukārt bronzas medaļu šajā svara kategorijā ieguva Kails Duglass Deiks no ASV, kurš ar 5:0 uzvarēja Franku Kamico-Markesu no Itālijas, kā arī uzbeks Bekzods Abdurahmonovs, kurš ar tehnisko uzvaru (13:2) uzvarēja Danijaru Kajsanovu no Kazahstānas.

Svara kategorijā līdz 125 kilogramiem fināla cīņā ar 10:8 Stīvsons bija pārāks par Geno Petriašvili no Gruzijas.

Bronzas medaļa nokļuva pie Irānas sportista Amira Hoseina Zares, kurš ar 5:0 uzvarēja Dživei Denu no Ķīnas. Otru bronzas medaļu izcīnīja Taha Akgils no Turcijas, kurš ar 5:0 pieveica Lhagvagerelu Munhturu no Mongolijas.

Sievietēm svara kategorijā līdz 53 kilogramiem mājiniece Mukaida ieguva zelta medaļu, ar 5:4 uzvarot Cjaņjui Panu no Ķīnas.

Tokijas olimpisko spēļu bronzas medaļu šajā svara kategorijā ieguva baltkrievu sportiste Vanesa Kaladzinska, kura, rezultātam esot 4:0, guva tīru uzvaru pār Džakaru Gvenišu Vinčesteru no ASV. Otrā bronzas cīņā ar tehnisko pārākumu (14:4) uzvarēja Mongolijas brīvās cīņas sportiste Bolortuja Bata-Očira, kuras pārsvaru atzina Džozefa Emiljēne Esombe-Tiako no Kamerūnas.

Cīņas sporta veidos septiņas medaļas - trīs zelta, vienu sudraba un trīs bronzas - izcīnījuši ASV sportisti. Trīs zelta un pa vienai sudraba un bronzas medaļai ir Japānai, bet OKR komandai ir trīs zelta un trīs bronzas medaļas.

Tokijas olimpisko spēļu sacensības cīņas sporta veidos noslēgsies sestdien.