Rasistiskos izteikumos pieķertais vācu treneris tiek diskvalificēts līdz gada beigām

UCI Disciplinārā komisija izskatījusi 28. jūlijā notikušo incidentu, par kuru Mozteram jau bija noteikta sākotnējā diskvalifikācija, un nolēmusi, ka viņa izteikumi ir "diskriminējoši un pretrunā pamata pieklājības normām", tādējādi pārkāpjot UCI noteikumus.

"UCI nosoda visu veidu rasistisku vai diskriminējošu uzvedību un tiecas riteņbraukšanā nodrošināt vienotību, dažādību un vienlīdzību," uzsvēra organizācija.

Savienības paziņojumā norādīts, ka vācietis Disciplinārajā komisijā ir atzinis noteikumu pārkāpumu un piekritis noteiktajai diskvalifikācijai, kuras laikā viņš nekādā veidā nevarēs piedalīties UCI, kontinentālās konfederācijas vai nacionālās federācijas rīkotās vai pilnvarotās sacensībās vai citās darbībās.

UCI noteiktās sankcijas papildina BDR noteikto sodu.

Pēc incidenta BDR priekšlaikus pārtrauca Mostera līdzdalību riteņbraukšanas komandā Tokijas olimpiskajās spēlēs un viņš atgriezās Vācijā, kur federācija viņam izteica brīdinājumu un atbrīvoja no amata pienākumiem "līdz turpmākam paziņojumam".

Jau ziņots, ka Vācijas nacionālā televīzijas kanāla ARD pārraidē no riteņbraukšanas sacensībām 28.jūlijā bija dzirdams, kā Mozters no atspirdzinājumu punkta trases malā, izmantojot rasistiskus vārdus, mudina Nikiasu Arntu panākt Azedinu Lagabu no Alžīrijas un Amanuelu Gebrezgabihiru no Eritrejas.

Pārraidē bija dzirdams, kā 54 gadus vecais Mozters mudina Arntu "panākt kamieļu jājējus".

"Mirkļa karstumā un vispārēja stresa apstākļos, kādos pašlaik šeit dzīvojam, es nepareizi izvēlējos vārdus. Man ir ļoti žēl, es varu tikai no visas sirds atvainoties. Es negribēju nevienu aizskart," Mozters pēcāk sacīja ziņu aģentūrai DPA.

Vācu riteņbraucējs šosejas riteņbraukšanā ar atsevišķu startu Tokijas olimpiskajās spēlēs ieņēma 19.vietu. Gebrezgabihirs bija 33., bet Lagabs ierindojās 36.vietā 38 finišējušo sportistu konkurencē.