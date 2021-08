Neilands nefinišē "Vuelta a Burgos" velobrauciena trešajā posmā

Grūtajā trešajā posmā ceturtdien ar 173 kilometriem, kuru laikā bija jāpārvar trīs trešās un viens augstākās grūtības kategorijas kāpums, nefinišēja vēl divi sportisti.

Uzvaru vienatnē svinēja francūzis no DSM vienības Romēns Bardē, kurš par 39 sekundēm apsteidza "Qhubeka NextHash" vienības pārstāvi no Itālijas Domeniko Pocovivo un mājinieku Mikelu Lando no "Bahrain - Victorious".

Kopvērtējumā 139 ierindā palikušo sportistu konkurencē vadībā izvirzījies Bardē, kurš par 45 sekundēm apsteidz Lando un par 58 sekundēm - Pocovivo.

Ceturtajā posmā piektdien sportistiem būs jāmēro 149 kilometri ar pauguriem.

2020.gadā uzvarēja beļģis Remko Evenepūls.

Sacensības notiek 43.reizi.