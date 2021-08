Pļaviņš: "Neticētu, ja kāds man pirms olimpiskajām spēlēm teiktu, ka iekļūsim pusfinālā"

Jau ziņots, ka Latvijas pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš/Edgars Točs trešdien sasniedza Tokijas olimpisko spēļu turnīra pusfinālu, atkārtojot iepriekš Tīnas Graudiņas/Anastasijas Kravčenokas iespēto.

Ar 14.numuru sacensībās izsētais Latvijas pludmales volejbola pāris Pļaviņš/Točs ceturtdaļfinālā ar rezultātu 2-0 (21:16, 21:19) pārspēja Brazīlijas duetu, kura sastāvā laukumā devās 2016.gada olimpiskais čempions Alisons Seruti un Alvaru Filju. Abi izsēti ar ceturto numuru.

Pusfinālā ceturtdien pretī stāsies turnīrā ar pirmo numuru izliktie norvēģi Annešs Mūls un Kristians Sērums, kuri ir pēdējo gadu dominējošie spēlētāji Pasaules tūrē.

"Esam noguruši, jo šajā laikā ir ļoti karsts. Šķiet, ka tik agri nebijām pat trenējušies. Lielākais "cepiens" laikam ir tieši no plkst.10 līdz 13. Arī jūtams liels gaisa mitrums," emocijās pēc pusfināla sasniegšanas dalās debitants Točs. "Bija grūti, tiešām grūti. Priecājos, ka uzvarējām divos setos. Grūti klājās arī pretiniekiem, ko apliecina lielais kļūdu skaits."

"Pret mums reti kāds sit autā, parasti visi punkti jānopelna pašiem. Varēja redzēt, ka Alisonam ir grūti, tāpēc arī bija daudz nepiespiesto kļūdu," partnerim piekrita Pļaviņš, kurām šīs ir trešās olimpiskās spēles. Padomā ir arī dalība 2024.gada olimpiskajās spēlēs Parīzē.

Galvenais uzdevums bija spēli virzīt caur Seruti, jo tādējādi bija iespēja gūt vairāk punktu. Šī taktika nesa cerētos augļus.

"Zinājām, ka viņi nogurs. Pirmais sagura Alisons," pretiniekus spēles laikā pētījis Točs. "Spējām noturēt "sideout" un labi spēlējām aizsardzībā."

"Otrajā setā nedrīkstēja pieļaut rezultātu 21:19, vajadzēja būt 21:17 vai tuvu tam," uzsver Pļaviņš. "Devu Edgaram pie tīkla, viņš gribēja pierādīt, ka ir "sveces", bet Alisons to neļāva darīt."

Pēc uzvaras astotdaļfinālā abi pludmales volejbolisti norādīja, ka nākamajā kārtā labprātāk spēlētu tieši pret brazīliešiem. Iepriekš savstarpējās cīņās Seruti/Filju uzvarēt nebija izdevies.

"Man labāk patīk spēlēt pret "ikonām", jo vājāki pretinieki uzliek atbildības sajūtu," izvēli skaidro Točs.

Pļaviņš atklāj, ka izslēgšanas spēlēs Latvijas duetam iekritusi laba izloze. Brazīlieši pirmdien spēli aizvadīja vakara sesijā, kādēļ Seruti, iespējams, ātrāk paguris.

"Ja mēs spēlētu citā laikā, citā dienā, kas zina, kā būtu," piebilst Pļaviņš. "Viss, kas sakrita līdz šim, ko uzvarējām un kam zaudējām, tā tam bija jābūt, lai mēs būtu tur, kur esam. Par to mēs esam pateicīgi."

Arī šajā spēlē sportisti kārtīgi sadalījuši lomas - Točs spēlē blokā un koncentrējas tikai uz šo spēles aspektu, bet Pļaviņš strādā aizsardzībā.

"Zinājām, ka Alisons sit uz vienu pusi un uz otru pusi. Līdz ar to Edgara uzdevums bija noturēt vienu pusi," taktisko zīmējumu ieskicē pieredzes bagātais Pļaviņš. "Galvenais bija neraustīties, lai viņš nesajustu, ka var iesist arī citur. Būtiski bija aizvērt vienu pusi, lai, kad viņš mēģina tur sist, priekšā ir bloks. Jā, viņš iesita dažus stiprus sitienus, bet lielākoties bumba lidoja autā."

Sezonas laikā abi sportisti cīnījās ar nelieliem savainojumiem, bet tos izdevies izārstēt. Abi ir lieliskā formā, lai arī Pļaviņš neslēpa, ka jūtams neliels nogurums. Pēdējā mēnesī ieguldīts vislielākais darbs, atsakoties no saviesīgiem pasākumiem. Duets no pārējiem konkurentiem atšķiras ar to, ka fiziskās sagatavotības treniņi katram noris pēc individuāla plāna.

"Neticētu, ja kāds man pirms olimpiskajām spēlēm teiktu, ka iekļūsim pusfinālā. Paldies ikvienam, kurš nenolaida rokas arī tad, kad bijām "bedrē"," atbalstu novērtē duets.

Arī Kravčenoka/Graudiņa iekļuvušas pusfinālā, tāpēc Točs, atbildot uz jautājumu par duetu sasniegto, nevairījās teikt, ka Latvija ir pludmales volejbola lielvaslsts.

"Mēs visi smagi strādājam. Pasaules tūrē lielu naudu nenopelnīsi, bet tā mums ir iespēja trenēties Ēģiptē, Spānijā un citviet, tādējādi varam labāk sagatavoties gaidāmajām sezonām," skaidro Točs. "Šis mums nav sports, bet gan dzīvesveids. Ar draugiem, ģimeni un partneriem teju dzīvojam pludmalē."

Pirms aptuveni astoņiem deviņiem gadiem jaunie norvēģi [Mūls/Sērums] ieradās Latvijā, lai pludmales volejbola "gudrības" smeltos no Londonas olimpisko spēļu bronzas medaļnieka Pļaviņa. Viņš uzsver, ka ir priecīgs palīdzēt spēlētājiem, īpaši, ja viņi vēlāk kļūst par līderiem pasaules rangā.

"Tā bija liela kļūda, jūs taču redzat, kas ar viņiem ir noticis," ar humoru saka Pļaviņš. "Puiši ir gados jauni, visiem viņi patīk. Negribas to atklāt, bet arī man viņi patīk. Pēdējos gados abi ir ļoti auguši."

"Priecājamies, ka pludmales volejbolā ir tādi sportisti kā Mūls, Sērums, Alisons un citi. Viņi ir sporta džentlmeņi. Esmu patiesi gandarīts, ka varu spēlēt kopā ar viņiem," sāncenšus slavē Pļaviņš.

Pret norvēģiem pirms pusfināla duets netaisās izdomāt kaut ko jaunu. Galvenais, lai ir laba spēle.

"Pats trakākais šajā sporta veidā ir izdomāt kaut ko pirms tam. Jāizdomā plāns, kur servēt, bet ko darīt - gan nē," pirms gaidāmā pusfināla dueļa saka Točs. "Šis ir improvizācijas sporta veida. Galvenais, lai nav žēl, ka mūs vienkārši "mazgā"."

Pļaviņš daudz mācījies no 2012.gada Londonas olimpiskajām spēlēm, kad pusfinālā piekāpās brazīliešiem Alisonam Čeruti un Emanuelam Regu. Toreiz Latvijas Pļaviņš/Jānis Šmēdiņš bija nolēmuši spēlēt uz Regu, bet viņš todien demonstrēja lielisku sniegumu. Ja pāris ātrāk nolemtu spēlēt uz Čeruti, visticamāk, izdotos panākt trešo setu.

"Mācība ir sekojoša, ja esi izdomājis spēlēt uz vienu "džeku", un ir "viņa diena", uzreiz jāpamēģina uzspēlēt caur otru, jo varbūt viņam todien neiet," pieredzē dalās Pļaviņš. "Jāpamēģina gan viens, gan otrs, lai saprastu, kuram "nav diena". Vēlāk otrajā setā jau jūti."

Točs neslēpa, ka pat savos sapņos neiedomājās sevi spēlējam olimpisko spēļu pusfinālā.

Par dueta sniegumu gandarīts bija arī treneris Genādijas Samoilovs.

"Edgars jau teica, ka minimālā programma ir izpildīta - piektā vieta. Ar tik spēcīgu sastāvu, kurā ir pasaules čempioni, un arī medaļnieki, jau izdevies izcīnīt ceturto vietu," saka Samoilovs.

Pāris teju visu spēles gaitu pieturējies pie iepriekš atrunātās taktikas, bet bija arī brīži, kad Točs "blokā izdomājis savu".

"Bija jāservē pa garo uz līniju un jāizpilda saīsinātie sitieni, lai viņš [Seruti] sāk skriet. Viņš vienmēr spēlē diezgan plaši - antenu tuvumā," skaidro speciālists. "Edgars man piekrita un servēja pa līniju. Gribējām, lai Alisons nogurst un skrien sešus, nevis tikai četrus metrus."

Samoilovs arī paslavēja pieredzes bagāto Pļaviņu, kurš jau iepriekš turnīrā demonstrējis iespaidīgu sniegumu. Treneris atklāj, ka, lai arī brazīlieši ir tituliem bagāti, pret Latvijas pāri viņiem vienmēr bijuši sarežģīti mači.

Visi trīs gatavošanās posmā smagi strādājuši un arī upurējuši vairākus "naudīgus" turnīrus, jo galvenais mērķis ir olimpiskās spēles.

Pusfinālā pret turnīra favorītiem Mūlu/Sērumu taktika ir ļoti "vienkārša".

"Servējam uz Mūlu, Edgars viņam liek blokus un nav nekādas problēmas," smiedamies, saka treneris. "Finālā pret Kataras duetu - arī tur Edgars liek bloku un apspēlēsim vienos vārtos."

Astotdalfinālā latvieši ar 2:0 (21:19, 21:18) guva virsroku pār brazīliešiem Brunu Oskaru Šmitu, kurš bija Alisona pārinieks Riodežaneiro, un Evandru Gonsalvesu Oliveiru, kuri turnīrā izsēti ar astoto numuru.

Brazīlijas duets astotdaļfinālā ar 2-0 (21:14, 21:13) pārspēja latviešu pāridarītājus grupas turnīrā meksikāņus Hosui Gastonu un Hosē Rubio (23.).

Vienīgajā savstarpējā spēlē 2019.gada Pasaules tūres turnīrā Ešpiņu ar 2-0 (21:19, 21:15) pārāki bija brazīlieši.

Olimpiskie čempioni tiks noskaidroti 7.augustā.