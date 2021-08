"Pēc visiem notikumiem es neplānoju atgriezties Baltkrievijā. Man ir maza meita, es nevaru riskēt. Es esmu no tiem cilvēkiem, kas nevar klusēt. Kad dzīvojām un trenējāmies Baltkrievijā, mani neatlaida visa šī situācija. Visu šo laiku, riskējot ar visu, es turpināju kaut ko darīt," pavēstīja Maksimova, kura šobrīd ar ģimeni atrodas Vācijā.

Maksimova norādīja, ka lēmumu neatgriezties pieņēmis arī viņas vīrs. Andrejs Kravčenko bija viens no vairāk nekā 400 sportistiem, kuri 2020.gada augustā parakstīja atklātu vēstuli, kurā tika nosodīti prezidenta vēlēšanu rezultātu falsifikācijas fakti un vardarbība no varasiestāžu puses pret protestētājiem. Drīz pēc tam viņš tika atskaitīts no Baltkrievijas izlases.

Baltkrievijas olimpiskās izlases dalībniece sprintere Kristīna Cimanouska, kas svētdien atteicās sēsties lidmašīnā uz Baltkrieviju, trešdien izlidoja no Japānas uz Vīni.

Ir gaidāms, ka Cimanouska no Vīnes dosies uz Poliju, kas viņai piešķīrusi vīzu humānu apsvērumu dēļ.

Lai gan bija gaidāms, ka 24 gadus vecā Cimanouska izlidos ar tiešo reisu uz Varšavu, viņa pēdējā brīdī izvēlējās reisu uz Vīni, reportieriem pateica lidostas amatpersona.

Sportiste iekāpa lidmašīnā pie Tokijas esošajā Naritas lidostā. Viņa turp devās no Polijas vēstniecības, kur bija pavadījusi pēdējās divas naktis, un atteicās lidostā runāt ar medijiem.

Jau ziņots, ka Cimanousku, kurai pirmdien būtu bijis jāstartē 200 metru distancē, treneri svētdien nolēma steidzami nogādāt atpakaļ uz Minsku.

Sportiste iepriekš videoierakstā sociālajā tīklā "Instagram" paziņoja, ka izlases vadība bez viņas ziņas pēkšņi izlēmusi, ka viņai būs jāstartē arī 4x400 metru stafetes skrējienā, kurā nepietiekama dopinga testu skaita dēļ nevarēs piedalīties divas citas baltkrievu skrējējas. Cimanouska kritizēja šo lēmumu, vaicādama, kādēļ par sporta funkcionāru pieļautajām kļūdām jāatbild citiem, un ar to izpelnīdamās kaunināšanu Baltkrievijas oficiālajos medijos par "komandas gara trūkumu".

Svētdien viņai tika likts sakravāt mantas, lai ar lidsabiedrības "Turkish Airlines" reisu no Tokijas Hanedas lidostas atgrieztos Minskā. Baltkrievijas Olimpiskā komiteja vēlāk skaidroja, ka tas darīts saistībā ar ārstu atzinumu par sportistes "emocionālo un psihisko stāvokli", bet pati sprintere paziņoja, ka ārsti ar viņu nav runājuši.

Lidostā sportiste atteicās sēsties lidmašīnā un vērsās pēc palīdzības pie policijas. Nakti uz pirmdienu viņa pavadīja lidostas viesnīcā, bet pirmdienas vakarā ieradās Polijas vēstniecībā.

Cimanouskas vīrs no Baltkrievijas ir aizlidojis uz Ukrainu, un ir gaidāms, ka viņi satiksies Polijā.