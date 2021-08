FOTO: Dončičs un citas slovēņu basketbola zvaigznes Tokijā ne tikai labi spēlē, bet arī uzdzīvo un pārkāpj noteikumus

Jādomā, ka kopš 2017. gada šī valstsvienība, neraugoties uz vairāku iepriekš būtisku spēlētāju iztrūkumu (Gorans Dragičs, Entonijs Rendolfs, Gašpera Vidmara) diez vai kļuvusi vājāka. Viņu spēku pierāda kaut vai tāds fakts, ka Tokijas olimpiskajā grupu turnīrā paguvuši sagraut ne vien mājiniekus, bet arī pieveikt abus 2019. gada Pasaules kausa finālistus – Spāniju (1. augustā) un Argentīnu -, no kuriem otrai praktiski nebija nekādu izredžu, lai cerētu uz panākumu.

Slovēnijas basketbola izlases galvenā panākumu atslēga, protams, ir viens no pasaules labākajiem basketbolistiem, Kristapa Porziņģa komandas biedrs Dalasas “Mavericks” rindās, Luka Dončičs. Slovēņi spēle ātru basketbolu ar daudz agresīviem caurgājieniem, bet galvenos draudus pretiniekam rada ar savu tālmetienu precizitāti. Visai spilgts mūsdienu basketbola piemērs.

Neraugoties uz to, ka Tokijas olimpiskajās spēlēs ir visai strikti noteikumi, kas aizliedz sportistiem tikties ar citu valstu atlētiem, liek praktiski visur valkāt sejas maskas un ierobežo daudz ko citu. Tas gan nav traucējis slovēņiem pārkāpt noteikumus, turklāt tas viss jau izskanējis publiski, bet Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) šos pārkāpumus nav pamanījuši vai arī nav vēlējušies tos saskatīt.

Par Slovēnijas izlases klaju visatļautību liecina Spānijas sieviešu basketbola izlases spēlētājas Kristinas Ouvinjas publicētie īsie stāsti sociālajā tīklā “Instagram”. No viņas ierakstiem noprotams, ka sportiste atradusies vienā istabiņā ar slovēņu basketbola zvaigznēm, turklāt nekāda sejas masku valkāšana nav novērota.

Luka Dončičs (pa vidu) un Zorans Dragičs pokera spēles laikā. (Foto: Ekrānuzņēmums no "Instagram")

Ouvinjas “īsajos stāstos”, kas publicēti pirms dažām dienā, kad olimpisko spēļu basketbola turnīrs, visticamāk, jau bija sācies, redzams slovēņu basketbolistu pokera turnīrs ar alkoholisko dzērienu piešprici. Šajās sacensībās piedalās gan komandas superzvaigzne Luka Dončičs, gan Zorans Dragičs, Vlatko Čančars, Luka Rupņiks, Aleksejs Nikoličs un citi spēlētāji. Turklāt uz galda saskatāmas arī degvīna un citu alkoholisko dzērienu pudeles.

Jāteic, ka tikšana pie alkohola Tokijas olimpisko spēļu sportistu ciematā varētu nebūt pārāk viegls uzdevums, jo tur tas netiek tirgots, cenšoties izvairīties no iespējamiem traucēkļiem Covid-19 pandēmijas apkarošanā. Līdz ar to slavenie basketbolisti par to ir domājuši iepriekš, iesaistot kādas ārpus ciemata dzīvojošas personas vai komandas pārstāvjus.

Slovēnijas izlases basketbolistu pokera spēles laikā galdu rotā arī alkoholiskie dzērieni. (Foto: Ekrānuzņēmums no "Instagram")

Slovēnijas basketbola izlase jau iepriekš ieguvusi uzdzīvot mīlošas komandas slavu, jo arī viņiem tik veiksmīgajā 2017. gada Eiropas čempionātā puiši bija pamatīgi paballējušies. Pēc sekmīgā snieguma apakšgrupu turnīrā, kas notika Helsinkos, Somijas galvaspilsētas naktsdzīve tika izbaudīta uz nebēdu. Brīvais vakars pirms došanās uz izslēgšanas spēļu norises vietu Stambulā tika pavadīts iedzerot un ballējoties, kur līdera lomas tāpat kā laukumā uzņēmās to meistarsacīkšu vērtīgākais spēlētājs Gorans Dragičs un tolaik vien 18 gadus vecais Luka Dončičs.

Nav liels pārsteigums, ka Slovēnijas basketbola izlase pavada laiku kopā ar spānietēm, jo liela daļa slovēņu spēlē vai ir spēlējuši Spānijā, ir labi apguvuši valodu un ir pazīstami savā starpā. Tomēr grūti spriest, vai Ouvinja, pirms savu “storiju” publicēšanas ir padomājusi, kādas problēmas tie var radīt gan viņai, gan lieliski spēlējošajiem slovēņu basketbolistiem. Tomēr varbūt šāda noteikumu ignorēšana Tokijas olimpiskajā ciematā ir ikdiena?