Astotdaļfinālā Tokijas olimpisko spēļu pludmales volejbola turnīrā iekļūst olimpiskā čempione Ludviga pārī ar Kozuhu

Ludviga ir 2016.gada Riodežaneiro olimpisko spēļu čempione, bet toreiz viņa spēlēja vēl pārī ar Kiru Valkenhorstu, turklāt abas gadu vēlāk bija labākās arī pasaules čempionātā.

Vācietes ar pieciem punktiem trīs spēlēs ieņem 2.vietu F grupā. Šīs grupas līderes ir Šveices pāris Nina Bečarta/Tanja Hīberli.

A grupā astotdaļfinālam kvalificējās kanādietes Sāra Pevena un Melisa Hjūmena-Paredesa, kuras grupu turnīrā palika nepārspētas, un šveicietes Anuka Veržē-Deprē/Joana Heidriha, kuras ieguvušas piecus punktus.

B grupā nepārspētas palika amerikānietes Eiprila Rosa/Aleksandra Klinemena, bet ar pieciem punktiem trīs spēlēs astotdaļfinālam kvalificējās arī Čeņa Sjue un Sjiņsjiņa Vana no Ķīnas.

Arī no C grupas astotdaļfinālam kvalificējās Ķīnas duets Faņa Vana un Sjiņji Sja, kuras grupu turnīrā uzvarēja visās trīs spēlēs. Cīņu par medaļām turpina arī pasaules ranga līderes Agata Bednarčuka un Eduārda Santusa Lisboa jeb Duda no Brazīlijas, kuras trīs spēlēs ieguva piecus punktus.

E grupā visās trīs spēlēs triumfēja Nadežda Makroguzova un Svetlana Holomina no Krievijas Olimpiskās komitejas komandas, aiz sevis atstājot Miraiefu Artako/Talikva Klensiju no Austrālijas.

D grupā sestdien par otro uzvaru cīnīsies Tīna Graudiņa/Anastasija Kravčenoka, kurām grupas pēdējā spēlē jāsacenšas ar Kenijas duetu Gaudensija Makoha/Breksaidsa Hadambi.

Dalību astotdaļfinālā nodrošina visu sešu grupu divas labākās komandas, kā arī divas labākās trešo vietu ieguvējas. Vēl divas vietas astotdaļfinālā vienā "laimīgo zaudētāju" mačā noskaidros pārējās četras trešās vietas ieņēmējas.

Olimpiskie čempioni pludmales volejbolā tiks noskaidroti 6. un 7.augustā.