Par rasistiskiem izteikumiem no Tokijas mājās aizsūtīts Vācijas riteņbraucēju komandas sporta direktors

"Esam pārliecināti, ka viņa vakar paustā publiskā atvainošanās par rasistiskiem izteikumiem bija no sirds," paziņoja DOSB prezidents Alfonss Hermans. "Tomēr šāda Moztera kunga kļūda ir olimpisko vērtību pārkāpums. Vācijas komandā nav kompromisu attiecībā uz godīgumu, cieņu un iecietību," viņš piebilda.

DOSB norādīja, ka Mozters Tokijas olimpiskajās spēlēs vairs nebūs riteņbraukšanas komandas sporta direktors un drīzumā atgriezīsies Vācijā.

Vācijas nacionālā televīzijas kanāla ARD pārraidē no riteņbraukšanas sacensībām trešdien bija dzirdams, kā Mozters no atspirdzinājumu punkta trases malā, izmantojot rasistiskus vārdus, mudina Nikiasu Arntu panākt Azedinu Lagabu no Alžīrijas un Amanuelu Gebrezgabihiru no Eritrejas.

"Mirkļa karstumā un vispārēja stresa apstākļos, kādos pašlaik šeit dzīvojam, es nepareizi izvēlējos vārdus. Man ir ļoti žēl, es varu tikai no visas sirds atvainoties. Es negribēju nevienu aizskart," Mozters sacīja ziņu aģentūrai DPA.

"Mums ir daudz draugu ar Ziemeļāfrikas izcelsmi, kā jau teicu, man žēl," viņš piebilda.

Pārraidē bija dzirdams, kā 54 gadus vecais Mozters mudina Arntu "panākt kamieļu jājējus".

Organizācija "Team Africa Rising", kas nodarbojas ar riteņbraukšanas attīstību Āfrikā, aicināja Mozteru atkāpties no amata, uzstājot, ka vācieša atvainošanās nav pietiekama.

BDR prezidents Rūdolfs Šarpings Moztera izteikumus nodēvēja par nepieņemamiem. Izteikumus nosodīja arī Starptautiskā Riteņbraukšanas savienība (ICU).

Alžīrietis Lagabs notikušo centās pārvērst jokā, "Twitter" rakstot, ka "kamieļu jāšanas sacensības nav olimpisko spēļu programmā, tādēļ es ierados uz riteņbraukšanu. Vismaz biju 2020.gada olimpiskajās spēlēs Tokijā".

Savukārt Arnts "Twitter" ierakstā distancējās no sporta direktora, uzsverot, ka tādi izteikumi nav pieņemami.

"Olimpiskās spēles un riteņbraukšana nozīmē iecietību, cieņu un godīgumu. Es pilnībā aizstāvu šīs vērtības un noņemu cepuri visu to lielisko sportistu, kuri ieradušies Tokijā no visām pasaules malām, priekšā," rakstīja vācu riteņbraucējs, kurš šosejas riteņbraukšanā ar atsevišķu startu ieņēma 19. vietu.

Gebrezgabihirs bija 33., bet Lagabs ierindojās 36. vietā 38 finišējušo sportistu konkurencē

Latvijas riteņbraucējs Toms Skujiņš trešdien izcīnīja 30.vietu Tokijas olimpisko spēļu individuālajā braucienā, kamēr par čempionu tika kronēts slovēnis Primožs Rogličs.

Individuālais brauciens vīriešiem bija Tokijas olimpisko spēļu pēdējās sacensības šosejas riteņbraukšanā.

Tokijas olimpiskās spēles turpināsies līdz 8.augustam.