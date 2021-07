Pidkoks dominē un izcīna zeltu kalnu riteņbraukšanas krosā

Kalnu riteņbraucēji olimpiskajās spēlēs veica 28,25 kilometrus garu distanci, kas sadalīta septiņos apļos.

Pidkoks no saviem tuvākajiem konkurentiem, 2016.gada čempiona Nino Šurtera un cita šveicieša Matīasa Flikīgera atrāvās ceturtajā aplī, 21 gadu vecajam britam noturot vadību.

Pidkoks finiša līniju šķērsoja pēc distancē pavadītas vienas stundas 25 minūtēm un 14 sekundēm, sportists pēdējā nogrieznī paguva paņemt Lielbritānijas karogu. Flikīgers finišēja 20 sekundes vēlāk, bet vēl pēc 14 sekundēm trasi beidza spānis Davids Valero-Serrano. Šurters samierinājās ar ceturto vietu.

Jau pirmajā aplī kritienu piedzīvoja viens no favorītiem Matjē van der Pūls no Nīderlandes. Piektajā aplī viņš no sacīkstes izstājās.

No 38 startējušajiem sportistiem par apli tika apsteigti trīs bet nefinišēja divi.

Šosejas un kalnu riteņbraukšanā startējošais Pidkoks šosezon uzvarēja vienā Pasaules kausa posmā. Jūnijā viņš avārijā salauza atslēgas kaulu un vienu nedēļu iztika bez treniņiem, kas radīja bažas par to, vai sportists būs gana sagatavojies olimpiskajām spēlēm.

Tokijas olimpiskās spēles norisināsies līdz 8.augustam.