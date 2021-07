RFS var sanākt spēkoties ar Beļģijas klubu, FC "Riga" ļoti sekmīga izloze UEFA Konferenču līgā

Latvijas čempione "Riga", kura Čempionu līgas pirmajā kvalifikācijas kārtā ar 1:2 zaudēja Zviedrijas klubam "Malmo", uzvaras gadījumā Čempionu zara otrajā kvalifikācijas kārtā nākamajā duelī tiksies ar pāra Paolas "Hibernians" no Maltas un Sanmarīno vienības "Falčano "Folgore" uzvarētāju.

"Riga" otrajā Konferenču līgas kārtā tiksies ar Ziemeļmaķedonijas klubu Tetovas "Škendija".

"Liepājas" futbolistiem izloze uzvaras gadījumā trešajā kārtā pretī piespēlēja pāra Ščecinas "Pogoņ" no Polijas un Horvātijas "Osijek" uzvarētājus.

"Liepāja" divu spēļu summā ar 5:2 uzvarēja Ziemeļmaķedonijas komandu Strugas "Trim-Lum" un otrajā kārtā tiksies ar Bulgārijas komandu Sofijas CSKA.

RFS, kas pirmajā kvalifikācijas kārtā divu spēļu summā ar 6:5 pieveica Fēru salu "Klaksvik" uzvaras gadījumā otrajā kārtā pār Felčutas "Puskas Akademia" no Ungārijas trešajā duelī gaida tikšanās vai nu ar Norvēģijas "Valerenga", vai Beļģijas "Gent" vienību.

Polijas Superkausa ieguvēja Čenstohovas "Rakow" ar Vladislavu Gutkovski ierindā, kas otrajā kārtā tiksies ar Marijampoles "Sūduva" no Lietuvas, trešajā kārtā uzvaras gadījumā tiksies ar Kazaņas "Rubin" no Krievijas.

Latvijas izlases pussarga Jāņa Ikaunieka pārstāvētā Kuopio KuPS no Somijas, kura otrajā kārtā tiksies ar Poltavas "Vorskla" no Ukrainas, trešajā kārtā pretī var saņemt Kazahstānas vienību "Astana" vai Saloniku "Aris" no Grieķijas.

Savukārt Raivja Jurkovska pārstāvētā Īrijas "Dundulk", kas otrajā kārtā tiksies ar Tallinas "Levadia", nākamajā kārtā var tikties ar Arnemas "Vitesse" no Nīderlandes.

Otrās kvalifikācijas kārtas cīņas notiks 22. un 29.jūlijā, bet trešās kārtas cīņas - 5. un 12.augustā.

"Valmiera" neturpina sacensības pēc zaudējuma pirmajā kārtā pret Lietuvas vienību Marijampoles "Sūduva", divu maču summā ar 2:1 uzvarot Lietuvas klubam.

"Play-off" jeb ceturtās kārtas izloze notiks 2.augustā, bet pašas šīs kārtas spēles - 19. un 26.augustā.

Savukārt grupu turnīra izloze notiks 27.augustā.

UEFA Eiropas Konferenču līgas pamatturnīrā spēlēs 32 komandas, no kurām garākais ceļš līdz pamatturnīram ir piecas kvalifikācijas kārtas.