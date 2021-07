Latvijas U-19 izlases basketbolisti Pasaules kausa astotdaļfinālā gūst tikai 44 punktus un piekāpjas Senegālai

Latvija zaudēja Āfrikas kontinenta pārstāvjiem ar 44:57 (11:17, 9:7, 9:14, 15:19) un turpinājumā spēlēs par 9.-16.vietu.

Latvija ne reizi spēlē nebija vadībā, Senegālai Spēli sākot ar 4:0, 10:2 un 17:4 astotajā minūtē izrāvienu.

Otrās ceturtdaļas sākumā pēc precīza viena no diviem soda metieniem Rodija Mačohas izpildījumā Latvija pietuvojās līdz 12:17, bet pēc Kristiāna Šulca divpunktu metiena 17.minūtē izlīdzināja rezultātu - 20:20.

Puslaiku labāk pabeidza Senegāla - 24:20, kura turpināja izrāvienu arī otrā puslaika sākumā, panākot 27:20 un 33:23 pēc Babakara Sanē divpunktu metiena.

Ar sešiem pēc kārtas gūtiem punktiem atbildēja Latvija, pēc Ričarda Daniela Vanaga divpunktu metiena pietuvojoties līdz 29:33.

Tomēr pēdējās ceturtdaļas sākumā Senegāla panāca 40:29, turpinājumā rezultāta starpībai svārstoties ap desmit punktu atzīmi.

Latvijas izlasē rezultatīvākais ar desmit punktiem bija Vanags, kurš no spēles trāpīja četrus no 17 metieniem, tai skaitā divus no 12 tālmetieniem. Deviņi punkti tika Šulcam, astoņi - Kristianam Feierbergam, kurš trāpīja divus no desmit tālmetieniem, kā arī izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas.

Pretinieku rindās 17 punktus un septiņas atlēkušās bumbas sakrāja Babakars Sanē, 13 punkti un 11 atlēkušās bumbas Dahabma Magasam, bet 12 punkti un 11 atlēkušās bumbas Bajē Ndongo.

Senegāla spēli sāka bez sava līdera Ibu Badži, kurš iepriekš vidēji mačā bija guvis 14 punktus, zem groza izcīnījis 10,3 bumbas un 4,3 reizes bloķējis metienus. Badži jau devies uz Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) pirmsdrafta treniņiem. Rezultatīvāko spēli Badži aizvadīja pret Lietuvu, kad izcēlās ar 23 punktiem.

Nikolaja Mazura vadītā Latvijas izlase sestdien zaudēja vienaudžiem no Puertoriko, izsējot trešajā ceturtdaļā iegūto 15 punktu pārsvaru, - 75:79, bet svētdien pēdējā ceturtdaļā panāca 58:48 uzvaru pār Irānu. Otrdien pēdējā grupu turnīra spēlē aptuveni 35 minūtes izdevās būt vadībā pret Serbiju, kas galotnē atspēlējās un uzvarēja ar 71:70.

Senegāla A grupas pirmajā mačā ar 76:71 uzvarēja Japānu, pēc tam sīvā cīņā ar 73:78 piekāpās Lietuvai, taču pēdējā spēlē ar 56:85 zaudēja Kanādai.

Latvijas izlases rindās rezultatīvākais pirmajā cīņā ar 17 punktiem bija Ričards Daniels Vanags, otrajā mačā tikpat punktu guva Kristians Feierbergs, kuram arī astoņas atlēkušās bumbas. Otrdien Rodijs Mačoha izcēlās ar 16 punktiem un četrām atlēkušajām bumbām, kamēr Feierbergs pievienoja 12 punktus un piecas bumbas zem groziem.

Pēc apakšgrupu turnīra Latvijas basketbolisti vairākos statistikas rādītājos atradās vadošajā desmitniekā. Mačoha ar vidēji spēlē izcīnītām 7,7 atlēkušajām bumbām dalīja desmito vietu, Krišs Helmanis ar caurmērā 1,7 blokiem mačā ir dalīja piekto vietu, bet Toms Skuja ar piecām rezultatīvām piespēlēm ieņēma piekto pozīciju.

Latvijas valstsvienības kapteiņa pienākumi uzticēti Kristiānam Šulcam.

Mačā pret Japānu Čeikam Sovam Senegālas izlasē tika 18 punkti, cīņā ar Lietuvu bez Badži 23 punktiem vēl desmit pievienoja piecas atlēkušās bumbas izcīnījušais Babakars Sanē, savukārt pret Kanādu rezultatīvākais ar 15 punktiem bija Dahaba Magasa.

Lielo starptautisko turnīru atcelšana 2020.gadā izjauca tradicionālo kārtību, kad ceļazīmes uz Pasaules U-19 kausa izcīņu tiek izcīnītas Eiropas, Amerikas, Āzijas/Okeānijas un Āfrikas čempionātos. Šoreiz 15 komandas tika izraudzītas, ņemot vērā valstu pozīcijas Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) reitingā. Latvija iespēju startēt turnīrā nopelnīja, pateicoties mājinieku statusam.

Latvijas U-19 izlase Pasaules kausā spēlē jau ceturto reizi. 1999.gadā izcīnīta 9.vieta, divus gadus vēlāk valstsvienība ierindojās pozīciju zemāk, savukārt 2019.gadā nācās samierināties ar 12.vietu. Pirms trim gadiem Eiropas kadetu čempionātā 2002.gadā dzimušo puišu izlase ieņēma astoto vietu.

Senegālas izlasei šī ir trešā dalības reize Pasaules U-19 kausā. Pirms diviem gadiem izlase cīnījās par 15.-16.vietu, bet 2013.gadā tika klasificēta 13.-16.vietā.

Spēles klātienē var apmeklēt tikai tie skatītāji, kuriem ir Latvijā atzīts sadarbspējīgs vakcinācijas pret Covid-19 vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts (attiecas uz visiem vecumiem). Biļetes var iegādāties mājaslapā basket.lv.

Izslēgšanas turnīrs no piektdienas līdz svētdienai Rīgā norisināsies Olimpiskajā sporta centrā un "Arēnā Rīga".

Latvija Pasaules U-19 kausa sacensības uzņēma arī 2011.gadā, kad turnīrs norisinājās Rīgā, Valmierā un Liepājā.

2011.gadā Latvijā uzvarēja Lietuvas jaunie basketbolisti, bet par turnīra vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Jons Valančūns. Turnīrā piedalījās tādi pazīstami spēlētāji kā Dāvis Bertāns, Mateušs Ponitka, Rauls Netu, Kevins Pangoss, Dario Šaričs, Dags Makdermots, Tims Hārdevejs juniors, Džeremijs Lembs, Jānis Timma un citi.

Latvijas U-19 izlases sastāvs dalībai Pasaules kausā:

Krišs Helmanis ("Prat", Spānija), Dāvis Denafs ("Ogre"), Kristians Feierbergs (BJBS "Rīga"/DSN), Ričards Kļanskis ("Orlandina", Itālija), Rodijs Mačoha (Fuenlavradas "Urbas", Spānija), Rihards Parādnieks ("Ogre"), Toms Skuja (Santantoni "Ibiza Feeling", Spānija), Kristians Šulcs ("Ventspils"), Ričards Daniels Vanags ("Rīga"/"A. Kraukļa VEF BS"), Noa Viljamsons ("Latvijas Universitāte"), Valters Briedis ("Latvijas Universitāte"), Noels Enrijs Slivackis ("Rīga"/DSN - "VEF" basketbola akadēmija Valkā).